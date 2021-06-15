Афера на миллиард: как действуют мошенники на рынке криптовалют

Какие существуют риски на рынке цифровых валют и как их избежать? Рассказываем о криптовалютных аферах, спекуляциях вокруг крипты и о том, чем опасны мемные монеты

22 мая 2021 года на сайте криптовалюты DeFi100 появилось сообщение: "Мы обманули вас, ребята, и вы ничего не можете с этим поделать. Ха-ха". Скриншоты с этим сообщением сразу же завирусились в Twitter, распространяемые пользователями, которые пристально следят за крипто-рынком. Позже появилась информация, что разработчики украли у пользователей 32 миллиона долларов США и скрылись в неизвестном направлении, а сайт перестал работать. Владельцы проекта все отрицали, и вскоре стало ясно, что сообщение разместили хакеры, взломавшие веб-ресурс. Они просто пошутили, но последствия оказались вовсе нешуточными: среди холдеров началась паника, и цена монеты рухнула.

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Как обезопасить себя и свои диджитал-сбережения, — об этом расскажем в данном материале.

Аферы с криптовалютой: виноваты хакеры

"Мы никогда не крали деньги", — заявил представитель DeFi100 изданию The Verge. "Наш проект очень мал, мы не имеем никакого существенного влияния на рынок, в нас никто не инвестировал — мы никому ничего не должны, поэтому мы никогда не думали о том, чтобы обмануть людей и сбежать с их средствами".

Проблемы с DeFi100 — это лишь небольшая часть проблемы мошенничества на рынке криптовалют, наряду с фальшивыми Илонами Масками, обещающими несусветные диджитал-богатства. Однако данный пример показателен. Он лишний раз демонстрирует, какие опасности подстерегают новичков, увлекшихся трейдерством или майнингом. Несмотря на то, что в последние месяцы в эту отрасль вложены миллиарды долларов, существуют риски потери инвестиций из-за аферистов. Что особенно важно, из-за "радикальной" децентрализации блокчейна, вернуть украденные у вас деньги не представляется возможным — и нет никаких гарантий, что "виртуальный" партнер сдержит свои обещания после завершения транзакций. Сегодня мы наблюдаем настоящий крипто-бум, чем-то напоминающий золотую лихорадку. И в такие моменты, когда "счастье глаза застит", обязательно проявляются аферисты, готовые подставить, украсть, выманить обманом средства у горе-пользователей.

Кстати, сайт DeFi100 снова корректно работает, но репутация проекта сильно подмочена. Certik, популярный рейтинг уровня безопасности блокчейнов, называет эту крипту "мошеннической", что, конечно, снижает уровень доверия к ней.

[ + – ] Некоторое время после взлома сайт DeFi100 не работал

Риски, которых стоит опасаться держателям криптовалют

Пальму первенства, по мнению экспертов, одержал риск, связанный с вложениями в малоизвестные коины. Помимо крупных игроков, таких как Биткойн и Ethereum, существуют тысячи мелких монет, построенных на технологии блокчейн, обещающих прибыль инвесторам, если монета когда-либо станет популярной. Если вас кто-то настойчиво уговаривает купить такие коины или вложится в их разработку и с тем, чтобы получить "большие дивиденды" потом, проявляйте осторожность. Неопытные трейдеры часто теряют средства, работая именно с малоизвестными альткойнами.

Еще один риск несет в себе, на первый взгляд, безобидное участие в новых проектах под известными брендами и позиционирующихся как "революционные". На "бычьем" рынке криптовалют многие уверены, что их идеи мегауниверсальны и что они сработают. Но на самом деле это далеко не так. В итоге, рынок переполнен нежизнеспособными платформами. Одним из примеров может служить попытка Павла Дурова, основателя Telegram, запустить платформу TON. Провалился проект Petchains, позиционировавшийся как глобальная система управления информацией и торговая платформа для рынка домашних животных. Еще один "мертвый" проект, в основе которого лежала бессвязная, непродуманная идея, — Wiki-токен (токен на основе Ethereum, совместимый с ERC-20, предназначенный для использования в качестве средства оплаты в так называемом Крипто-университете).

Третий риск — банальный взлом. Самым хайповым является кейс DAO. Платформа была запущена весной 2016 года с огромной помпой, но к осени того же года полностью прекратила свое существование. Проект был создан Децентрализованной автономной организацией (отсюда и название) и являл собой попытку создать фонд венчурного капитала на блокчейне Ethereum. Всего через месяц или два хакер обнаружил уязвимость в коде токена и скрылся с 50 миллионами долларов. Трейдеры начали массовую продажу токенов DAO, и их цена так и не восстановилась.

[ + – ] Ружа Игнатова на презентации OneCoin

Мошенничество с криптой: финансовая пирамида XXI века

Согласно данным Федеральной торговой комиссии, финансовое мошенничество с использованием криптовалют находится на рекордно высоком уровне благодаря растущему интересу к ним, — и грань между неудачей и схемой с криптовалютой в стиле Понци размыта. Об этом красноречиво говорят кейсы OneCoin и PayCoin.

OneCoin был запущен в середине 2010-х годов и был заявлен как образовательный сервис криптовалютной торговли. Оказывается, токены OneCoin, покупаемые инвесторами, на самом деле не были в блокчейне. Разработчиков обвинили в том, что они организовали банальную схему Понци (финансовую пирамиду), но те уже успели украсть 4 миллиарда долларов. Эксперты называют эту аферу одной из крупнейших в истории. Кстати, одна из основателей лже-криптовалюты, болгарская предпринимательница Ружа Игнатова, до сих пор не найдена.

В 2019 году основатель PayCoin, Гомер Джошуа Гарса, был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения и к выплате материального ущерба с несколькими нолями. Он провернул аферу: создал криптовалюту и предложил вложиться в нее инвесторам, гарантировав им, что имеет резервный капитал в размере 100 миллионов долларов. Конечно, у него не было никакого резерва, и все закончилось тем, что инвесторы потеряли 9 миллионов долларов.

[ + – ] Мем на Илона Маска и Dogecoin

Чем опасны мемные монеты и… Илон Маск

Нирадж Агравал, директор по коммуникациям Coin Center, уверяет, что спекулятивные монеты (известные как "шиткойны") теперь являются неотъемлемой частью криптовалютного мира.

"Спекулятивные монеты никуда не денутся", — говорит Агравал. "Это часть рынка. И нам остается только доказывать, что действительно хорошие проекты существуют и имеют есть реальную ценность".

Но ситуацию, порой, осложняют, такие знаменитости, как Илон Маск, подогревая интерес к мемным монетам или шиткоинам. Недавно Маск сделал популярной Dogecoin — крипте, созданной забавы ради и названной в честь знаменитого мема сиба-ину. Бизнесмена также обвинили в резком падении Биткоина в мае, потому что он критиковал его в соцсетях. Пока неясно, какое влияние Маск оказывает на рынок, но его недавний брендинг в качестве главного героя криптовалюты привел к целому ряду афер. По данным FTC, людям, выдававшим себя за главу Tesla, в этом году удалось обмануть трейдеров не менее чем на 2 миллиона долларов.

"Может быть, самый большой риск для пользователей криптовалют — их собственная глупость", — пошутила Мельтем Демирорс, директор компании CoinShares, занимающейся инвестициями в цифровые активы. "Я думаю, что люди просто не привыкли брать на себя ответственность за свои финансы".

Сейчас набирает популярность малоизвестная криптовалюта под названием Dogelon Mars, стоимость которой составляет 0,00000016 долларов США. Люди, ошибочно принимая ее за монету, выпущенную "самим Илоном Маском", начали активно ее скупать. Название и описание крипты действительно может навести на мысль о том, что коин выпустил Илон. Но это не соответствует действительности. Это мемная монета. Поэтому стоит максимально внимательно проверять всю информацию о той или иной диджитал-валюте и не "вестись" на громкие лозунги и известные имена.

Помните, что рынку нужны лишь продукты, продавцы и покупатели, а посему всегда найдутся циники, готовые воспользоваться этим правилом и воплотить в мошеннические схемы с криптовалютой, не задумываясь о последствиях.

Несмотря на прозрачность блокчейна, криптовалютный рынок наводнен аферистами, спекулянтами и мемеными монетами, а потому холдерам и трейдерам стоит проявлять недюжинную осторожность.

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