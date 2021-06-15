Афера на мільярд: як діють шахраї на ринку криптовалют

Які існують ризики на ринку цифрових валют і як їх уникнути? Розповідаємо про криптовалютні афери, спекуляції довкола крипти і про те, чим небезпечні мемні монети.

22 травня 2021 року на сайті криптовалюти DeFi100 з'явилося повідомлення: "Ми обдурили вас, друзі, і ви нічого не можете з цим вдіяти. Ха-ха". Скріншоти з цим повідомленням відразу ж завірусилися в Twitter, поширювані користувачами, які пильно стежать за крипто-ринком. Пізніше з'явилася інформація, що розробники вкрали у користувачів 32 мільйони доларів США і зникли в невідомому напрямку, а сайт перестав працювати. Власники проекту все заперечували, і незабаром стало зрозуміло, що повідомлення розмістили хакери, які зламали вебресурс. Вони просто пожартували, але наслідки виявилися зовсім неабиякими: серед холдерів почалася паніка, і ціна монети впала.

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Як убезпечити себе і свої діджитал-заощадження, — про це розповімо в цьому матеріалі.

Афери з криптовалютою: винні хакери

"Ми ніколи не крали гроші", — заявив представник DeFi100 виданню The Verge. "Наш проект дуже малий, ми не маємо ніякого істотного впливу на ринок, у нас ніхто не інвестував — ми нікому нічого не винні, тому ми ніколи не думали про те, щоб обдурити людей і втекти з їхніми коштами".

Проблеми з DeFi100 — це лише невелика частина проблеми шахрайства на ринку криптовалюти, поряд із фальшивими Ілонами Масками, які обіцяють несусвітні діджитал-багатства. Однак цей приклад показовий. Бо це зайвий раз демонструє, яка небезпека чекає на новачків, які захопилися трейдерством або майнінгом. Незважаючи на те, що в останні місяці в цю галузь вкладені мільярди доларів, існують ризики втрати інвестицій через аферистів. Що особливо важливо, через "радикальну" децентралізацію блокчейну, повернути вкрадені у вас гроші не є можливим — і немає ніяких гарантій, що "віртуальний" партнер стримає свої обіцянки після завершення транзакцій. Сьогодні ми спостерігаємо справжній крипто-бум, що чимось нагадує золоту лихоманку. І в такі моменти, коли "щастя очі заступає", обов'язково зʼявляються аферисти, готові підставити, вкрасти, виманити обманом кошти в горе-користувачів.

До речі, сайт DeFi100 знову коректно працює, але репутація проекту сильно підмочена. Certik, популярний рейтинг рівня безпеки блокчейнів, називає цю крипту "шахрайською", що, звичайно, знижує рівень довіри до неї.

[ + – ] Деякий час після злому сайт DeFi100 не працював

Ризики, яких варто побоюватися власникам криптовалюти

Пальму першості, на думку експертів, здобув ризик, пов'язаний з вкладеннями в маловідомі коїни. Крім великих гравців, таких як біткоїни й Ethereum, існують тисячі дрібних монет, побудованих на технології блокчейн, що обіцяють прибуток інвесторам, якщо монета коли-небудь стане популярною. Якщо вас хтось наполегливо вмовляє купити такі коїни або вкластися в їх розробку і з тим, щоб отримати "великі дивіденди" потім, проявляйте обережність. Недосвідчені трейдери часто втрачають кошти, працюючи саме з маловідомими альткоїнами.

Ще один ризик несе в собі, на перший погляд, невинну участь в нових проектах під відомими брендами і позиціонуються як "революційні". На "бичачому" ринку криптовалюти багато хто впевнений, що їхні ідеї мегауніверсальні й що вони спрацюють. Але насправді це далеко не так. Зрештою, ринок переповнений нежиттєздатними платформами. Одним із прикладів може слугувати спроба Павла Дурова, засновника Telegram, запустити платформу TON. Проект Petchains, що провався, позиціонувався як глобальна система управління інформацією і торгова платформа для ринку домашніх тварин. Ще один "мертвий" проект, в основі якого лежала безладна, непродумана ідея, — Wiki-токен (токен на основі Ethereum, сумісний з ERC-20, призначений для використання як засіб оплати в так званому крипто-університеті).

Третій ризик — банальний злом. Найбільш хайповим є кейс DAO. Платформа була запущена навесні 2016 року з величезною помпою, але до осені того ж року повністю припинила своє існування. Проект був створений децентралізованою автономною організацією (звідси і назва) і являв собою спробу створити фонд венчурного капіталу на блокчейні Ethereum. Всього через місяць або два хакер виявив уразливість в коді токена і зник із 50 мільйонами доларів. Трейдери почали масовий продаж токенів DAO, і їх ціна так і не відновилася.

[ + – ] Ружа Ігнатова на презентації OneCoin

Шахрайство з криптою: фінансова піраміда XXI століття

Згідно з даними Федеральної торгової комісії, фінансове шахрайство з використанням криптовалюти знаходиться на рекордно високому рівні завдяки підвищеному інтересу до них, — і грань між невдачею і схемою з криптовалютою в стилі Понці розмита. Про це красномовно говорять кейси OneCoin і PayCoin.

OneCoin був запущений в середині 2010-х років і був заявлений як освітній сервіс криптовалютної торгівлі. Виявляється, токени OneCoin, що купуються інвесторами, насправді не були в блокчейні. Розробників звинуватили в тому, що вони організували банальну схему Понці (фінансову піраміду), але ті вже встигли вкрасти 4 мільярди доларів. Експерти називають цю аферу однією з найбільших в історії. До речі, одна із засновників псевдо-криптовалюти, болгарська підприємниця Ружа Ігнатова, до сих пір не знайдена.

У 2019 засновник PayCoin, Гомер Джошуа Гарса, був засуджений до 21 місяця тюремного ув'язнення і до виплати матеріальної шкоди з декількома нулями. Він провернув аферу: створив криптовалюту та запропонував вкластися в неї інвесторам, гарантувавши їм, що має резервний капітал у розмірі 100 мільйонів доларів. Звичайно, у нього не було ніякого резерву, і все закінчилося тим, що інвестори втратили 9 мільйонів доларів.

[ + – ] Мем на Ілона Маска та Dogecoin

Чим небезпечні мемні монети й... Ілон Маск

Нірадж Агравал, директор із комунікацій Coin Center, запевняє, що спекулятивні монети (відомі як "шіткоїни") тепер є невід'ємною частиною криптовалютного світу.

"Спекулятивні монети нікуди не подінуться", — говорить Агравал. "Це частина ринку. І нам залишається тільки доводити, що дійсно хороші проекти існують і мають реальну цінність".

Але ситуацію, часом, ускладнюють, такі знаменитості, як Ілон Маск, підігріваючи інтерес до мемних монет або шіткоїнів. Нещодавно Маск зробив популярною Dogecoin — крипту, створену задля розваги і названої на честь знаменитого мема Сіба-іну. Бізнесмена також звинуватили в різкому падінні біткоїна в травні, тому що він критикував його в соцмережах. Поки незрозуміло, як впливає Маск на ринок, але його нещодавній брендинг як головного героя криптовалюти призвів до низки афер. За даними FTC, людям, які видавали себе за главу Tesla, цьогоріч вдалося обдурити трейдерів не менше ніж на 2 мільйони доларів.

"Може, найбільший ризик для користувачів криптовалюти — їх власна дурість", — пожартувала Мельтем Демірорс, директорка компанії CoinShares, що займається інвестиціями в цифрові активи. "Я думаю, що люди просто не звикли брати на себе відповідальність за свої фінанси".

Зараз набирає популярність маловідома криптовалюта під назвою Dogelon Mars, вартість якої становить 0,00000016 доларів США. Люди, помилково приймаючи її за монету, випущену "самим Ілона Маском", почали активно її скуповувати. Назва та опис крипти дійсно може навести на думку про те, що коїн випустив Ілон. Але це не відповідає дійсності. Це мемна монета. Тому варто максимально уважно перевіряти всю інформацію про ту чи іншу діджитал-валюту й не "вестися" на гучні гасла та відомі імена.

Пам'ятайте, що ринку потрібні лише продукти, продавці та покупці, а тому завжди знайдуться циніки, готові скористатися цим правилом і втілити в шахрайські схеми з криптовалютою, не замислюючись про наслідки.

Незважаючи на прозорість блокчейна, криптовалютний ринок наповнений аферистами, спекулянтами і мемними монетами, а тому холдерам і трейдерам варто проявляти незвичайну обережність.

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