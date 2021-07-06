Знову афера: ексспівробітник біржі Cryptopia зізнався в розкраданні крипти на 174 тис. доларів

Зловмисник викрав "PIN-коди" від гаманців користувачів і вивів із них 13 біткоїнів.

Колишній співробітник новозеландської криптовалютної біржі Cryptopia, яка зараз знаходиться в процесі ліквідації, зізнався у викраденні цифрових активів клієнтів на суму 174 тис. доларів США.

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Про це повідомило видання Stuff.

Cryptopia — криптовалютна біржа, яка працювала в Крайстчерчі (Нова Зеландія). На піку в неї було 80 співробітників і 1,4 млн клієнтів по всьому світу.

У січні 2019 року Cryptopia була зламана. Тоді вкрали криптовалюти на 18 млн доларів, що становило 15% від всієї цифрової валюти, яка належить клієнтам. Це була найбільша крадіжка в історії Нової Зеландії.

У травні 2019 біржа була ліквідована. Процесом ліквідації керувала бухгалтерська фірма Grant Thornton.

Біржа використовувала гаманці з криптовалюти, схожі на електронний банківський рахунок із прикріпленою картою eftpos. Усе, що потрібно людині для внесення депозиту в гаманець, — це номер рахунку, відомий як публічна адреса. Щоб власник або адміністратор облікового запису міг знімати або переказувати кошти з цього гаманця, є потреба у додатковому номері (закритий ключ), аналогічний до PIN-коду на мапі eftpos.

У якийсь момент співробітник біржі зробив несанкціоновані копії закритих ключів для гаманців і зберіг їх на USB-накопичувачі. Наявність закритих ключів потенційно надала йому доступ до десятків тисяч цифрових гаманців і численних типів криптовалюти на суму понад 100 млн доларів. У разі крадіжки коштів у Cryptopia не було б можливості отримати їх, якби працівник не повернув їх або не надав закриті ключі до нового гаманця, в який були поміщені кошти.

Ексспівробітник почав потроху викрадати кошти. Він був упевнений, що ніхто не перевірятиме старі депозитні гаманці. Однак у вересні 2020 року в Grant Thornton отримали електронного листа від колишнього клієнта Cryptopia, який написав, що випадково помістив кілька біткоїнів на старий депозитний гаманець Cryptopia і попросив їх повернути. У компанії вивчили гаманці Cryptopia і помітили, що 13 біткоїнів були незаконно виведені з декількох гаманців у процесі серії транзакцій. Почалося розслідування.

Не чекаючи його результатів, колишній співробітник самостійно повідомив Grant Thornton, що вкрав із гаманців майданчика цифрові активи. Він попросив гарантій, що йому не будуть предʼявляти звинувачення в розкраданні коштів користувачів, якщо він поверне викрадену криптовалюту. Через свого адвоката обвинувачений частково визнав звинувачення. Суддя відпустив його під заставу до винесення вироку 20 жовтня.

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