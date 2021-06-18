Вже скоро: коли і як криптовалюти замінять звичні гроші

Крипто-оптимісти вважають, що повсюдне впровадження цифрових грошей — не за горами. Вони стверджують, що змогли вдосконалити блокчейн, завдяки чому ось-ось настане крипто-майбутнє.

Республіка Маршаллові Острови — це країна у віддаленій частині Тихого океану, що складається з декількох островів з населенням загальною чисельністю близько 50 000 осіб. Її федеральний уряд мав намір випустити національну цифрову валюту з використанням технології блокчейн. Чиновники вважали, що цей крок допоможе громадянам уникнути високих комісій за транзакції, спростить дотримання вимог міжнародних партнерів і захистить від інфляції (валюта матиме фіксований курс). За розробку відповідав професор Сильвіо Мікалі, експерт у сфері компʼютерних наук і штучного інтелекту, а також його стартап Algorand. Цифрова нацвалюта створена. І вона не простою є діджитальним аналогом фіатних грошей, а незалежним токеном.

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Чому вчені хочуть удосконалити блокчейн

Багато хто вважає, що що технологія блокчейн і повʼязані з нею криптовалюти можуть негативно вплинути на оборот фіатних грошей та інших активів по всьому світу. Скептики кажуть, що вона недостатньо стійка і неефективна для масового впровадження. Але засновник стартапу Algorand заявляє, що ця проблема вже вирішена — за допомогою унікальної масштабованої архітектури, яка, водночас, не позбавляє технологію таких переваг, як децентралізація і безпека. Саме такий доопрацьований блокчейн ляже в основу нового законного платіжного засобу Маршаллових островів, передає видання news.mit.edu.

"Поява технології блокчейн дала багато можливостей для таких маленьких країн, як наша", — сказав помічник президента Маршаллових островів Девід Пол, коли країна оголосила про свої плани. "Випускаючи цифрову валюту, яка може миттєво переміщатися по світу, захищена від злому і повністю безпечна, наша країна, нарешті, буде підключена до глобальної фінансової системи на своїх власних умовах".

[ + – ] Коін Algorand Фото: capital.com

Чому професор Мікалі вирішив зробив блокчейн кращим

Щоб удосконалити блокчейн, Мікалі застосував протокол візантійської угоди (в криптології є поняття "задача візантійських генералів", на якій і заснований протокол. Згідно з умовами завдання, кілька віддалених абонентів, отримавши накази з одного центру, повинні взаємодіяти між собою. При цьому, частина абонентів, включаючи центр, можуть бути зловмисниками (або інший варіант — зловмисники підмінили повідомлення при передачі). У підсумку, абоненти повинні виробити єдину стратегію дій, яка буде виграшною для всіх, — ред.), а також метод, що дозволяє сторонам безпечно відправляти інформацію один одному (так звані перевірювані випадкові функції).

Вчений почав роботу у цьому напрямку криптографії задовго до появи сучасних криптовалют. Він відкладав вивчення блокчейнів до останнього, хоча був обізнаний про появу першої повʼязаної з блокчейном криптовалюти, Біткоїн, у 2008 році. Одного разу він нарешті попросив своїх аспірантів пояснити йому принципи роботи технології.

"У мене було дві реакції", — згадує він. "По-перше, це прекрасна ідея. По-друге, це дуже неелегантне рішення".

Особливий інтерес у дослідника викликала проблема, поставлена Віталіком Бутеріним, засновником блокчейну Ethereum. Він заявив, що блокчейни можуть відповідати тільки двом з трьох критеріїв: децентралізації, безпеки, масштабованості.

"Думка про те, що відповідність відразу трьома критеріями неможлива, привернула мою увагу, тому що перед криптографами з MIT стоїть надзавдання завдання — зробити неможливе можливим", — згадує вчений.

У 2017 році він вирішив удосконалити блокчейн.

[ + – ] Національна криптовалюта Республіки Маршаллові Острови Фото: news.crypto.pro

Як вдалося усунути уразливість блокчейну

Блокчейн — це система, в якій записана інформація зберігається в блоках. Блоки зʼєднані за принципом ланцюжка. При цьому кожен блок містить скорочену версію попереднього блоку і дані про транзакції. На основі технології створюються криптовалюта та інші цифрові активи, а інформація про дії, що здійснюються з ними, зберігається у реєстрі. У міру додавання нових блоків, попередні блоки стає важче змінювати, що робить реєстр безпечним.

Деякі блокчейни "вибирають" користувачів для додавання нових блоків, наділяючи їх такими повноваженнями. Ті, зі свого боку, використовують обчислювальні потужності своїх компʼютерів, що роблять систему децентралізованою. Однак такий підхід критикували за неефективність і енергоємність. Інші блокчейни "від імені всіх користувачів" відправляють користувачам, які вже володіють відповідними повноваженнями, тобто мають найбільшу кількість коїнів, на перевірку нові блоки. Цей підхід піддавався критиці як "занадто" централізований.

Стартап Algorand пропонує альтернативний метод — замість того, щоб давати можливість перевіряти нові блоки власникам великої кількості монет, варто вибирати випадковим чином з тих людей, які мають мінімум 1000 токенів. Процес вибору займає секунди і вимагає відносно невеликої обчислювальної потужності. Випадковий вибір також робить блокчейн безпечнішим, не даючи хакерам чіткої мети, а також допомагаючи Algorand вирішити проблему, висунуту засновником Ethereum, роблячи систему масштабованою, безпечною і децентралізованою.

Новий алгоритм роботи отримав назву "чистий доказ частки володіння", — Pure Proof-of-Stake, PPoS. Його перевагами є:

швидкість проведення транзакцій — потрібно не більше 5-ти секунд;

можливість переводити від 0,0001 токена;

мінімальна комісія — від 0,001 токена ($ 0,0014).

До того ж до цієї архітектури були розроблені додаткові функції, такі як смарт-контракти, які можуть виконуватися самостійно на основі заздалегідь визначених умов у їхньому коді, в деяких випадках усуваючи необхідність в централізації і посередництві. Щоб смарт-контракти ефективніше виконувалися в його блокчейні, Algorand створив мову програмування під назвою Transaction Execution Approval Language (TEAL). TEAL повертає істинне або помилкове значення залежно від того, чи виконуються зазначені умови, що спрощує процес створення і виконання контрактів у ланцюжку блоків.

Завдяки цим якостям Algorand відмінно підходить для того, щоб стати платформою для створення національної цифрової валюти. Більше того, держава Маршаллові Острови вже використовує мережу Algorand для своєї діджитал-валюти SOV.

[ + – ] Візуалізація принципу роботи технології блокчейн

Розкриття потенціалу блокчейну

Сьогодні глобальні стрімінгові сервіси мають величезну владу над відео- і музичним контентом. В результаті утворилася складна екосистема авторського права, в якій видавці, юристи, аудитори та інші посередники занижують гонорари артистам. Але сьогодні більше 100 000 креаторів можуть захистити свої авторські права у цифровому вигляді і продати їх, завдяки власним криптотокенам, створеним на блокчейні Algorand. Вони можуть давати дозвіл на використання своїх пісень, фільмів, кліпів, анімації та ін. у певних випадках, зберігаючи при цьому авторські права. Технологія дає людям можливість обмінюватися товарами без посередників, що віднімають гроші і час.

Сьогодні Algorand є провідною платформою для створення невзаємозамінних токенів — NFT.

"Ми отримали можливість відновити контроль над своєю власною інформацією, підтвердити, що саме ми є її власниками, — каже Мікалі. "Це хороша тенденція, тому що дуже часто, щоб зробити інформацію доступною, ви повинні передати права на неї комусь іншому, але потім вже він стане її власником. Легко сказати: "не варто цього робити", але я вважаю, що нам потрібні технології, що дозволяють обійти такий спосіб поширення інформації. Єдиний спосіб рухатися вперед — це децентралізація".

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