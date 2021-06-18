Уже скоро: когда и как криптовалюты заменят привычные деньги

Крипто-оптимисты считают, что повсеместное внедрение цифровых денег — не за горами. Они утверждают, что смогли усовершенствовать блокчейн, благодаря чему вот-вот наступит крипто-будущее.

Республика Маршалловы Острова — это страна в отдаленной части Тихого океана, состоящая из нескольких островов с населением общей численностью около 50 000 человек. Ее федеральное правительство намеревалось выпустить национальную цифровую валюту с использованием технологии блокчейн. Чиновники считали, что этот шаг поможет гражданам избежать высоких комиссий за транзакции, упростит соблюдение требований международных партнеров и защитит от инфляции (валюта будет иметь фиксированный курс). За разработку отвечал профессор Сильвио Микали, эксперт в области компьютерных наук и искусственного интеллекта, а также его стартап Algorand. Цифровая нацвалюта создана. И она не простоя является диджитальным аналогом фиатных денег, а независимым токеном.

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Почему ученые хотят усовершенствовать блокчейн

Многие считают, что что технология блокчейн, и связанные с ней криптовалюты, могут негативно повлиять на оборот фиатных денег и других активов по всему миру. Скептики говорят, что она недостаточно устойчива и неэффективна для массового внедрения. Но основатель стартапа Algorand заявляет, что данная проблема уже решена — с помощью уникальной масштабируемой архитектуры, которая, в то же время, не лишает технологию таких преимуществ, как децентрализация и безопасность. Именно такой доработанный блокчейн ляжет в основу нового законного платежного средства Маршалловых Островов, передает издание news.mit.edu.

"Появление технологии блокчейн дало много возможностей для таких маленьких стран, как наша", — сказал помощник президента Маршалловых Островов Дэвид Пол, когда страна объявила о своих планах. "Выпуская цифровую валюту, которая может мгновенно перемещаться по миру, защищена от взлома и полностью безопасна, наша страна, наконец, будет подключены к глобальной финансовой системе на своих собственных условиях".

[ + – ] Коин Algorand Фото: capital.com

Почему профессор Микали решил сделал блокчейн лучше

Чтобы усовершенствовать блокчейн, Микали применил протокол византийского соглашения (в криптологии есть понятие "задача византийских генералов", на которой и основан протокол. Согласно условиям задачи, несколько удаленных абонентов, получив приказы из одного центра, должны взаимодействовать между собой. При этом, часть абонентов, включая центр, могут быть злоумышленниками (или другой вариант — злоумышленники подменили сообщения при передаче). В итоге, абоненты должны выработать единую стратегию действий, которая будет выигрышной для всех, — ред.), а также метод, позволяющий сторонам безопасно отправлять информацию друг другу (так называемые проверяемые случайные функции).

Ученый начал работу в этом направлении криптографии задолго до появления современных криптовалют. Он откладывал изучение блокчейнов до последнего, хотя был осведомлен о появлении первой связанной с блокчейном криптовалюты, Биткойн, в 2008 году. Однажды он наконец попросил своих аспирантов объяснить ему принципы работы технологии.

"У меня было две реакции", — вспоминает он. "Во-первых, это прекрасная идея. Во-вторых, это очень неэлегантное решение".

Особый интерес у исследователя вызвала проблема, поставленная Виталиком Бутериным, основателем блокчейна Ethereum. Он заявил, что блокчейны могут соответствовать только двум из трех критериев: децентрализации, безопасности, масштабируемости.

"Мысль о том, что соответствие сразу трем критериям невозможно, привлекла мое внимание, потому что перед криптографами из MIT стоит сверхзадача задача — сделать невозможное возможным", — вспоминает ученый.

В 2017 году он решил усовершенствовать блокчейн.

[ + – ] Национальная криптовалюта Республики Маршалловы Острова Фото: news.crypto.pro

Как удалось устранить уязвимость блокчейна

Блокчейн — это система, в которой записанная информация хранится в блоках. Блоки соединены по принципу цепочки. При этом каждый блок содержит сокращенную версию предыдущего блока и данные о транзакциях. На основе технологии создаются криптовалюты и другие цифровые активы, а информация о действиях, совершаемых с ними, хранится в реестре. По мере добавления новых блоков, предыдущие блоки становится труднее изменять, что делает реестр безопасным.

Некоторые блокчейны "выбирают" пользователей для добавления новых блоков, наделяя их такими полномочиями. Те, в свою очередь, используют вычислительные мощности своих компьютеров, что делают систему децентрализованной. Однако такой подход критиковали за неэффективность и энергоемкость. Другие блокчейны "от имени всех юзеров" отправляют пользователям, уже обладающим соответствующими полномочиями, т.е. имеющим наибольшее количество коинов, на проверку новые блоки. Этот подход подвергался критике как "слишком" централизованный.

Стартап Algorand предлагает альтернативный метод — вместо того, чтобы давать возможность проверять новые блоки владельцам большого количества монет, стоит выбирать случайным образом из тех людей, которые имеют минимум 1000 токенов. Процесс выбора занимает секунды и требует относительно небольшой вычислительной мощности. Случайный выбор также делает блокчейн более безопасным, не давая хакерам четкой цели, а также помогая Algorand решить проблему, выдвинутую основателем Ethereum, делая систему масштабируемой, безопасной и децентрализованной.

Новый алгоритм работы получил название "чистое доказательство доли владения", — Pure Proof-of-Stake, PPoS. Его преимуществами являются:

скорость проведения транзакций — требуется не более 5-ти секунд;

возможность переводить от 0,0001 токена;

минимальная комиссия — от 0,001 токена ($0,0014).

Вдобавок к этой архитектуре были разработаны дополнительные функции, такие как смарт-контракты, которые могут выполняться самостоятельно на основе заранее определенных условий в их коде, в некоторых случаях устраняя необходимость в централизации и посредничестве. Чтобы смарт-контракты более эффективно выполнялись в его блокчейне, Algorand создал язык программирования под названием Transaction Execution Approval Language (TEAL). TEAL возвращает истинное или ложное значение в зависимости от того, выполняются ли указанные условия, что упрощает процесс создания и исполнения контрактов в цепочке блоков.

Благодаря этим качествам Algorand отлично подходит для того, чтобы стать платформой для создания национальной цифровой валюты. Более того, государство Маршалловы Острова уже использует сеть Algorand для своей диджитал-валюты SOV.

[ + – ] Визуализация принципа работы технологии блокчейн

Раскрытие потенциала блокчейна

Сегодня глобальные стриминговые сервисы обладают огромной властью над видео- и музыкальным контентом. В результате образовалась сложная экосистема авторского права, в которой издатели, юристы, аудиторы и другие посредники занижают гонорары артистам. Но сегодня более 100 000 креаторов могут защитить свои авторские права в цифровом виде и продать их, благодаря собственным криптотокенам, созданным на блокчейне Algorand. Они могут давать разрешение на использование своих песен, фильмов, клипов, анимации и пр. в определенных случаях, сохраняя при этом авторские права. Технология дает людям возможность обмениваться товарами без посредников, отнимающих деньги и время.

Сегодня Algorand является ведущей платформой для создания невзаимозаменяемых токенов — NFT.

"Мы получили возможность восстановить контроль над своей собственной информацией, подтвердить, что именно мы являемся ее владельцами, — говорит Микали. "Это хорошая тенденция, потому что очень часто, чтобы сделать информацию доступной, вы должны передать права на нее кому-то другому, но потом уже он станет ее владельцем. Легко сказать: "не следует этого делать", но я считаю, что нам нужны технологии, позволяющие обойти такой способ распространения информации. Единственный способ двигаться вперед — это децентрализация".

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