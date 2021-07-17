Катком по биткоину: полиция Малайзии раздавила ASIC-майнеры на $1,6 млн (видео)

Правоохранители заявили, что за три месяца майнеры нанесли убытки на $2 млн долларов, а также вызвали несколько пожаров.

В Малайзии полиция города Мири использовала асфалтоукладочный каток для уничтожения оборудования нелегальных майнеров. Подробности и кадры опубликовало издание Dayak Daily.

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Как рассказал начальник районной полиции Хакемал Хавари, полицейские провели шесть рейдов по всему городу и изъяли 1 069 ASIC-установок для майнинга биткоинов. Конфискованное оборудование на общую сумму в $1,6 млн разместили на бетонной площадке, показательно раздавили при помощи строительного катка и сняли все это на камеру.

По результатам обысков арестовали шесть человек, которых обвинили в незаконном использовании электроэнергии, оштрафовали на 8 тысяч малайских ринггитов ($1,9 тыс) и приговорили к 8 месяцам тюрьмы. По словам начальника полиции, за три месяца местная энергетическая компания Sarawak Energy Berhab понесла убытки в размере 8,4 млн ринггитов (около $2 млн). Вдобавок, в 2021 году из-за майнинга биткоинов в Мири неоднократно происходили взрывы и пожары.

Ранее Фокус выяснил, почему невыгодно заниматься майнингом BTC при помощи видеокарт и Asic. Не последнюю роль играет стоимость электроэнергии, на которую приходится тратить львиную долю прибыли от добычи криптовалюты.

Сообщалось также, что в Китае полностью запретили добычу биткоинов. Провинция Аньхой была последним убежищем для майнеров, однако и она ввела ограничения из-за критической нехватки электроэнергии. Власти заставят свернуть все майнинг-фермы, чтобы снизить потребление, опеспечить электричеством всех местных жителей и избежать энергетического кризиса.

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