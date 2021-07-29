USB-майнер за $875: люди массово скупают новое мини-устройство для добычи крипты

Мини-майнеры способны добывать 0,0002478 биткоина в месяц, что не покрывает даже затраты на электроэнергию, но их все равно скупают тысячами.

Американский бизнесмен Идан Абада продемонстрировал компактный майнер биткоина NewPac, который питается через USB.

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Он опубликовал в своем TikTok видео, которое стало вирусным.

В ролике предприниматель расположился за столиком в кафе с ноутбуком, к которому подключил компактную майнинговую систему. Она состоит из концентратора, к которому через USB-порты подключаются десять блоков с двумя ASIC-чипами Bitmain в каждом. Охлаждение обеспечивает вентилятор на гибкой "ножке". Примечательно, что устройство потребляет мало энергии, которую Абада и вовсе получил бесплатно от заведения, где работал и пил кофе.

Видео набрало более 2,6 млн просмотров и более 104 тыс. лайков.

"Это один из самых простых в установке и запуске майнеров, потому что все, что вам нужно, — это компьютер или ноутбук. Он питается от USB, и все. Каждый может стать майнером и стать частью криптовалютного мира", — объяснил Идан Абада СNBC.

Он также рассказал, что живет в Лос-Анджелесе (США) и владеет магазином Bitcoin Merch. Показанные в ролике устройства под названием NewPac стоят $875 и являются самым популярным товаром — он продает их тысячами.

[ + – ] ACIC-чипы, которые используются в NewPac Фото: CNBC

Компания GekkoScience из Миссури собрала NewPac из деталей, полученных от крупного китайского майнера. Главным преимуществом аппарата является его компактность — для его работы не нужно большое помещение или большое количество электроэнергии, поэтому добывать биткоины можно буквально везде, где есть розетка.

В то же время, NewPac имеет очень низкий хешрейт и добывает всего 0,0002478 биткоина в месяц (около $9), а за электричество для его работы в Лос-Анджелесе придется заплатить $15,84. Абада признался, что для получения хотя бы минимальной прибыли, майнеру необходим доступ к очень дешевому источнику энергии.

"Эти USB-майнеры, как правило, менее энергоэффективны, чем традиционные ASIC", — пояснил инженер по добыче биткойнов Брэндон Арванаги. — "Подобные устройства могут привлекать людей, которым не нужно платить за электроэнергию. Например, они могут подключить их, находясь в офисе или учебном учреждении".

Генеральный директор и основатель Compass, поставщик услуг по добыче биткойнов, Уит Гиббс называет портативные майнеры ничем иным, как "веселым хобби". Он считает такое увлечение весьма полезным, ведь оно учит работать с криптовалютой.

Ранее Фокус писал, почему невыгодно майнить биткоин при помощи видеокарт и Asic. Одна из главных проблем заключается в стоимости электроэнергии и оборудования, которые далеко не всегда окупаются в процессе добычи криптовалюты.

В Малайзии раздавила ASIC-майнеры на $1,6 млн, при помощи которых нелегально добывали криптовалюту. В полиции сообщили, что владельцы устройств незаконно использовали электричество, чем нанесли энергокомпании около $2 млн убытков.

Сообщали также, что СБУ разоблачила крупнейшую криптоферму в Украине. Жители Киева и Винницы майнили криптовалюту на территории бывшего помещения "Винницаоблэнерго" и потратили огромное количество электроэнергии.