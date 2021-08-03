Диплом не потрібен: 19-річний майнер заробляє $54 тис. на рік, добуваючи біткоїни

Юний криптодобувач радий уникати звичайної рутини, хоча йому доводиться багато працювати і жити в оточенні гучних машин.

19-річний американець Нік Cірс відмовився від вступу в коледж, тому що не хоче втрачати час дарма, адже він здатний заробляти близько $54 тис. на рік.

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Про свій досвід він розповів телеканалу CNBC.

Два роки тому Нік допоміг побудувати майнінг-ферму в місті Даллспорт, а зараз він є головним технічним фахівцем компанії SCATE Ventures Inc. Молодий чоловік живе в дата-центрі, у якому цілодобово працюють 4500 ASIC-майнерів для видобутку біткоїнів. Кожна машина виробляє близько 80 дБ шуму, проте Сірсу подобається бути ближче до місця роботи.

"Моя кімната звукоізольована, тому я не чую, як працюють машини, коли зачиняю двері, але вони досить сильно шумлять, і це чутно, коли двері відчинені, — пояснив юнак.

Нік Сірс щодня, з 8-00 до 16-00, стежить за тим, щоб обладнання справно працювало. Після зміни він ще спостерігає за системою на випадок аварій, а вночі його змінює інший технік. Крім зарплати, компанія надає співробітникам повну медичну страховку й обладнання для майнінгу, яке забезпечує Ніку додатковий заробіток у розмірі 0,02 BTC за квартал — приблизно $788. Він підкреслив, що через заборону майнінгу в Китаї складність видобутку криптовалюти змінилася, тому за попередній місяць SCATE Ventures заробила більше.

[ + – ] Нік Сірс паяє чип ASIC для видобутку біткоїнів

"Що круто в цій роботі — у мене немає щоденної рутини. Щоранку я знаходжу те, що потрібно виправити", — поділився Нік.

Головна зона відповідальності Ніка — тисячі ASIC виробництва Bitmain і Whatsminer. Вони забезпечують продуктивність для блокчейн-системи Bitcoin і повинні завжди бути справні, адже чим вище потужність ферми, тим вищі шанси отримати криптовалюту якомога швидше. Будь-яка несправність спричинить за собою великі збитки для компанії. Це може бути відключення електроенергії, яке торкнеться всієї "ферми", або відключення мережі.

"Щодня ти знаходиш машини, які перестали хешувати, потім виймаєш їх зі стійки й усуваєш несправності. Іноді просто потрібно відновити цикл живлення або перезавантажити", — говорить майнер.

Нік Сірс вирішив обійтися без традиційної вищої освіти, проте не втрачає можливості підвищити свою кваліфікацію і дізнатися щось нове про те, як працює обладнання для видобутку цифрових валют. Зокрема, він проходить онлайн-курси в китайських інженерів, які працюють з Bitmain. Нещодавно Нік дізнався, як працювати з мікросхемами ASIC на хеш-платах, а також з джерелами живлення S17, які є одними з найпопулярніших машин для видобутку біткоїнів. У найближчому майбутньому він планує навчатися на курсах в Атланті, щоб вміти створювати мікросхеми.

[ + – ] Дата-центр SCATE Ventures, де добувають біткоїни Фото: Скриншот

"У мене є сертифікат, що дає право ремонтувати різного роду техніку, тому останнім часом я просто удосконалював свої навички в цій галузі", — пояснив Сірс.

Виправити апаратне забезпечення не завжди так просто. Іноді ламаються вентилятори на окремих машинах для охолодження, а іноді необхідно замінити блок живлення. Влітку пристрої можуть перегріватися і виходити з ладу. Однак, ферма SCATE використовує власну технологію імерсійного охолодження, яка передбачає занурення в непровідну рідину для розсіювання тепла. Вони також вирішили проблему великого енергоспоживання, отримуючи дешеву електрику від найближчої гідроелектростанції.

[ + – ] Майнер Нік Сірс

Генеральний директор SCATE Ventures теж університетів не закінчував. Він майнер-самоучка, який почав вести бізнес у гаражі своїх батьків у 2017 році, незадовго до останньої криптовалютної "зими", коли ціни на біткоїн та інші криптовалюти різко впали. Як Сірс, глава компанії колись жив в одному зі своїх майнінг-центрів.

Раніше писали про те, що люди почали масово скуповувати міні-майнери біткоїнів. Пристрій коштує $875 і дозволяє добувати до 0,0002478 BTC на місяць, що навіть не окупає витрати на електроенергію.

Фокус також розповів, чи можна заробити на альтернативному видобутку крипти за допомогою смартфонів і ноутбуків. Поки ці методи залишаються дуже вигідними, адже вимагають високої продуктивності.