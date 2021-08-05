Інструкція із застосування: як купити біткоїни в Україні, де і на що їх витратити

Деякі холдери-початківці не знають, як і де купити біткоїни, а бувалі власники шукають гідне застосування крипті. Фокус розповість, де витратити BTC в Україні та за кордоном.

Біткоїн залишається найпопулярнішою криптовалютою у всьому світі й нещодавно вона знову подорожчала після різкого падіння. Фокус розбирався, чи варто купувати BTC в Україні, як це можна зробити і що за нього можна купити.

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Як купити біткоїни в Україні: інструкція та популярні сервіси

Криптовалюта стала настільки популярною, що з'явилося безліч сайтів і додатків для її покупки й обміну. Щоб з'ясувати, де дешево купити "биток", краще заздалегідь ознайомитися з усіма варіантами і вибрати найбільш пригожий, враховуючи актуальний курс і розміри комісій.

Існує три основні способи офіційно купити біткоїни онлайн:

на сайті криптовалютної біржі;

через мобільний додаток;

за готівку.

Для покупки BTC через криптобіржу користувачеві необхідно зареєструватися, підтвердити особистість, прив'язати до акаунту цифровий гаманець, необхідний для зберігання крипти, і банківський рахунок. Авторитетні компанії, як правило, випускають власні мобільні додатки, щоб клієнти могли здійснювати операції через смартфони в будь-який час.

Однією з найбільших бірж у світі, де можна купити біткоїни, є Binance. Вона дозволяє як конвертувати одну криптовалюту в іншу, так і купувати коїн за фіатні гроші за допомогою банківських карт Visa або Mastercard. Зокрема, біткоїни можна купити за євро, долари і гривні. Тут же проводиться обмін від людини до людини.

Ще одна всесвітньо відома біржа — Coinbase, штаб-квартира якої розташована в США. Вона дозволяє купувати біткоїни на суму від $25 через дебетову або кредитну карту. Надалі криптовалюту можна швидко продати, переказавши фіатні кошти на рахунок у банку або через систему PayPal.

В Україні популярні й інші майданчики, де купити "биток" можна онлайн:

Kuna;

BTC Trade (ці дві біржі потрапили в рейтинг CoinMarketCap);

Best Change;

CoinMama (тут приймається тільки іноземна валюта),

а також обмінники:

Xbtc;

Let'sPay;

Coin24 (один із небагатьох сервісів, який дозволяє купити біткоїни в Україні через "Приват24").

Існує досить мало варіантів, як купити біткоїни в Україні легально за готівку. Зазвичай люди домовляються про такі операції особисто, однак у країні вже працюють криптомати, місце розташування яких можна подивитися на сайті Coinatmradar.

За готівку біткоїни можна також купити за допомогою сервісу BTCU.biz. Для цього необхідно скористатися терміналом iBox або "ПриватБанку" і дотримуватися інструкції.

[ + – ] Біткоїни на доларах Фото: allergic

На що можна витратити біткоїни в Україні

Коли користувач розібрався, як купити "биток", виникає резонне питання: а для чого він потрібен? По-перше, для того, щоб тримати, бо в цьому і є цінність BTC, так само як і золота (докладніше про це майбутні холдери можуть прочитати в нашому матеріалі, присвяченому цій криптовалюті).

По-друге, щоб витрачати. Сьогодні існує багато способів витратити біткоїни навіть на території України. Сервіс Coinmap показує на карті заклади, де приймають оплату в крипті, однак не вся інформація, подана там, актуальна.

Фокус склав власний список великих інтернет-магазинів, де можна витратити біткоїни (інформація актуальна на момент публікації матеріалу):

Цитрус — техніка та мобільні пристрої;

Digit-Texніка — товари для дітей і туризму;

Asic Trade — обладнання для майнінгу криптовалюти;

Hotmine — майнінгове обладнання;

Bigmag.ua — техніка від Apple;

UiPservise — сервіс для ремонту техніки Apple;

Rechi.Ua — одяг та аксесуари;

Barbos — зоотовари;

Avtoplenka — автомобільні плівки;

MYBRO electric motorcycles — електро-мотоцикли;

Іконний Двір — продаж християнських ікон (і таке буває).

Як зазначає редактор видання Bitcoin Review Сергій Базанов, багато підприємців не афішують можливість розрахунку криптовалютою, оскільки її не можна легально провести через бухгалтерію. Тим часом в Україні вже замислюються про легалізацію крипти, розробляючи відповідні законопроєкти —№2461 і №2179, — поки експерти сперечаються, як витрачати біткоїни правильно, хто повинен регулювати процес і чи потрібно збільшувати податкову ставку.

[ + – ] Біткоїни з гаманця Фото: Pixabay

Як можна витратити біткоїни за кордоном

У цивілізованих країнах світу набагато більше варіантів, куди витрачати біткоїни. Деякі університети США, Великої Британії та Кіпру дозволили оплачувати навчання в BTC — першим таку послугу в 2013 році запустив кіпрський Університет Нікосії. Незабаром до нього приєдналися британський Університет Камбрії і Королівський коледж Нью-Йорка (США). Та що там університети! У червні Сальвадор став першою країною, яка визнала біткоїн офіційним платіжним засобом.

Ще одне перспективне застосування біткоїна — покупка автомобілів. Такі акції вже проводилися в США, Фінляндії та Японії. Схема проста: покупці переказують крипту на гаманець компанії на суму, яка відповідає ціні машини в фіатній валюті на момент укладання угоди. Американська компанія Tesla, заснована Ілона Маском, навесні 2021 року теж вирішила приймати BTC до оплати, однак у травні відмовилася від цієї ідеї через те, що видобуток криптовалюти завдає великої шкоди екології.

У США, Японії та Канаді зафіксували випадки продажу нерухомості за криптовалюту. Перша така угода була абсолютно легально укладена в штаті Техас, однак покупець спочатку перевів біткоїни в долари, а потім переказав потрібну суму на рахунок продавця.

Утім, проблема із серії "куди витратити біткоїни" на побутовому рівні залишається актуальною в усьому світі. Як писав Фокус, 60% власників криптовалюти шукають, що можна з ними зробити. При цьому велика частина респондентів зазначили, що готові витрачати BTC або інші монети тільки за наявності великих знижок.

Скільки коштує біткоїн і чи потрібно поспішати його витратити

За даними сервісу Coindesk, 5 серпня курс біткоїна коливався на рівні $38-$39 тис. На початку серпня криптовалюта подолала рубіж у $42 тисячі вперше за три місяці.

Аналітики агентства Bloomberg прогнозують, що BTC, скоріше, виросте до $100 тис., ніж упаде до $20 тис. Глава Pantera Capital Ден Морхед пророкує підвищення курсу битка до $80-$90 тис. до кінця 2021-го і до $120 тис. протягом 2022 року. Ймовірно, до сих пір є сенс інвестувати.

Раніше ми повідомляли про майнера, який заробляє значні суми грошей, добуваючи криптовалюту.