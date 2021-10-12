"Біткоїн значно подорожчає": стратег Bloomberg передбачив рекордне зростання крипти

Збільшення держборгу та загроза дефолту для США повинні призвести до небувалого стрибка курсу криптовалюти, яка завоювала велику довіру, вважає експерт.

Головний стратегічний експерт із сировинних товарів Bloomberg Майк Макглоун передбачив значне подорожчання біткоїна до кінця 2021 року.

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Він повідомив свій прогноз на сторінці в Twitter.

За оцінками аналітика, зростання державного боргу США і ризик економічного дефолту можуть призвести до небувалого стрибка курсу Bitcoin і переходу криптовалюти до "унікальної фази" в четвертому кварталі поточного року. Він зазначив, що наближення до боргової межі грає проти менеджерів, які уникають транзакцій і відрахувань до BTC.

Як звернув увагу Макглоун, вартість біткоїна продовжує зростати одночасно з тим, як ринки все більше і більше довіряють технологіям, які визначають пропозицію криптовалюти (як відомо, біткоїн має обмежену емісію в 21 млн токенів).

[ + – ] Графік зниження забезпечення Bitcoin порівняно з ростом боргу США Фото: Twitter

У вересні Макглоун підтвердив свій прогноз, згідно з яким біткоїн подорожчає до $ 100 тис. до кінця 2021 року. Представник Bloomberg запевняє, що найпопулярніша криптовалюта за останні 3 місяці вдвічі виросте в ціні, а допоможе в цьому новий тренд на впровадження цифрових активів.

У жовтневому огляді Bloomberg Crypto Outlook експерт припустив, що біткоїн знаходиться в самому розпалі "бичачого бігу" (інтенсивної торгівлі з підвищенням цін), ґрунтуючись на 260-денну волатильність токена щодо фондового індексу S&P 500. На думку стратега, такий показник свідчить про те, що криптовалюта може ще довго рости перед тим, як почнеться "ведмежа фаза", тобто падіння вартості.

"Біткоїн був "гарячим" у квітні, перш ніж скоректувався через побоювання з приводу енергоспоживання і заборони в Китаї, що свідчить про унікальність і силу найбільшої в світі децентралізованої мережі", — підкреслив Макглоун.

Раніше писали, що Bitcoin знову рекордно подорожчав після недавнього падіння. BTC досяг позначки $55 тисяч уперше з травня поточного року. За даними аналітиків, стрибок викликала велика покупка токенів на суму $1,6 млрд. Вартість мемної криптовалюти Shiba Inu при цьому зросла на 360%.

Фокус писав, як купити біткоїни і на що їх можна витратити в Україні. Криптовалюта може бути не тільки надійним "гаманцем" для інвестицій, але й реальним платіжним засобом, адже багато закладів вже приймають оплату в BTC.

Нещодавно мільярдер Рей Даліо назвав можливу причину провалу біткоїна. За його словами, у державних властей є способи знищити популярну криптовалюту або перехопити над нею контроль.