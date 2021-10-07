Стрибок на 360%: криптовалюта Bitcoin і Shiba Inu знову рекордно подорожчали

BTC подорожчав приблизно на 20% — до $55 тисяч, а Shiba Inu стала 12-ю за величиною серед усіх криптовалют.

Криптовалюта Bitcoin (BTC) і Shiba Inu (SHIB) зросли до рекордних значень вперше з травня 2021 року. Фокус розбирався, в чому полягають причини різкого стрибка курсу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

У квітні курс біткоїна досяг історичного максимуму $63 тис, а в травні різко знизився на тлі санкцій проти майнінгу в Китаї. 7 жовтня вартість найбільшої криптовалюти світу піднялася до $55 тис. і продовжує утримуватися на цьому рівні з незначними стрибками. За даними сервісу Coinmarketcap, за тиждень курс зріс на 25%. При цьому капіталізація BTC досягла $1 трлн.

[ + – ] Курс біткоїна за даними Coinmarketcap Фото: Скриншот

Генеральний директор аналітичної компанії CryptoQuant Кі Ен Джу в Twitter пояснив різке зростання цін на біткоїни великою покупкою криптовалюти на суму $1,6 млрд. У той же час, короткі позиції закрили на суму $ 17 млн. Аналітик підкреслив, що явище більше нагадує покупку цифрової валюти з боку "китів" — великих власників.

Як пише агентство Bloomberg, станом на 7 жовтня Shiba Inu за тиждень зросла на 367% і стала 12-ю за величиною криптовалютою на світовому ринку з вартістю $0.00003436. За даними Coinmarketcap, тільки за останню добу ціна збільшилася на 51%. Капіталізація при цьому досягла $10 млрд.

[ + – ] Курс Шиба Іну Фото: Скриншот

Зростання Shiba Inu, названої на честь японської породи мисливських собак із відомого мема, стався на тлі загального зростання популярних криптовалют, який аналітики пов'язують зі сприятливими сезонними факторами, позитивними сигналами технічних графіків і відсутністю втручання з боку Федеральної резервної системи.

Ще однією причиною могла стати публікація американського мільярдера Ілона Маска — цього разу він розмістив фотографію свого собаки шиба-іну на прізвисько Флокі, який виглядає з багажника електромобіля Tesla.

Раніше Ілон Маск уже показував своє цуценя, викликавши зростання криптовалюти Shiba Floki на 520%. Мільярдер натякнув, що на той момент малюка Флокі тільки доставили в його будинок.

Фокус розбирався, чому дорожчають Dogecoin і Shiba Inu, а також чи варто в них інвестувати. Токени створили жартома, однак зараз вони коштують реальних грошей і привертають безліч інвесторів.

Писали також, що Ілон Маск планує продавати рекламу в космосі за Dogecoin. Компанія SpaceX, заснована мільярдером, збирається запустити в космос спеціальний супутник, який буде в прямому ефірі показувати космос у прямому ефірі. Замовники ж зможуть оплатити демонстрацію своєї реклами під час трансляції.