Cкачок на 360%: криптовалюты Bitcoin и Shiba Inu снова рекордно подорожали

BTC подорожал примерно на 20% — до $55 тысяч, а Shiba Inu стала 12-й по величине среди всех криптовалют.

Криптовалюты Bitcoin (BTC) и Shiba Inu (SHIB) выросли до рекордных значений впервые с мая 2021 года. Фокус разбирался, в чем заключаются причины резкого скачка курса.

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В апреле курс биткоина достиг исторического максимума в $63 тыс, а в мае резко снизился на фоне санкций против майнинга в Китае. 7 октября стоимость крупнейшей криптовалюты мира поднялась до $55 тыс. и продолжает удерживаться на этом уровне с незначительными скачками. По данным сервиса Coinmarketcap, за неделю курс вырос на 25%. При этом капитализация BTC достигла $1 трлн.

[ + – ] Курс биткоина по данным Coinmarketcap Фото: Скриншот

Генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу в Twitter объяснил резкий рост цен на биткоины крупной покупкой криптовалюты на сумму $1,6 млрд. В то же время, короткие позиции закрыли на сумму $17 млн. Аналитик подчеркнул, что явление больше напоминает покупку цифровой валюты со стороны "китов" — крупных держателей.

Как пишет агентство Bloomberg, по состоянию на 7 октября Shiba Inu за неделю выросла на 367% и стала 12 по величине криптовалютой на мировом рынке со стоимостью $0.00003436. По данным Coinmarketcap, только за последние сутки цена увеличилась на 51%. Капитализация при этом достигла $10 млрд.

[ + – ] Курс Шиба Ину Фото: Скриншот

Рост Shiba Inu, названной в честь японской породы охотничьих собак из известного мема, произошел на фоне общего роста популярных криптовалют, который аналитики связывают с благоприятными сезонными факторами, положительными сигналами технических графиков и отсутствием вмешательства со стороны Федеральной резервной системы.

Еще одной причиной могла стать публикация американского миллиардера Илона Маска — на этот раз он разместил фотографию своего пса шиба-ину по кличке Флоки выглядывающего из багажника электромобиля Tesla.

Ранее Илон Маск уже показывал своего щенка, вызвав рост криптовалюты Shiba Floki на 520%. Миллиардер намекнул, что на тот момент малыша Флоки только доставили в его дом.

Фокус разбирался, почему дорожают Dogecoin и Shiba Inu, а также стоит ли в них инвестировать. Токены создали ради шутки, однако сейчас они стоят реальных денег и привлекают множество инвесторов.

Писали также, что Илон Маск планирует продавать рекламу в космосе за Dogecoin. Компания SpaceX, основанная миллиардером, собирается запустить в космос специальный спутник, который будет в прямом эфире показывать космос в прямом эфире. Заказчики же смогут оплатить демонстрацию своей рекламы во время трансляции.