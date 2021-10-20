Хватило нескольких минут: аферисты украли $500 тыс., пообещав юзерам еду за криптовалюту

Компания-пустышка развернула масштабную рекламу с участием британских знаменитостей и запустила собственный токен, — аферы ради.

Мошенники украли $500 тыс. при помощи фейковой компании по доставке еды за криптовалюту под названием CryptoEats.

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О происшествии рассказало издание Vice.

На прошлой неделе в социальных сетях начали продвигать стартап CryptoEats, который позиционировали в качестве конкурента сервису UberEats, и запустили собственный токен под названием EATS. Спустя считанные минуты после запуска 17 октября, проект исчез из Интернета вместе с деньгами пользователей, которые в него вложились. Vice считает инцидент одной из самых сложных афер с шиткоинами.

Создатели разработали торговую марку и логотип, а затем привлекли к кампании популярных британских TikTok-блогеров, которые носили брендированную униформу компании и рекламировали ее услуги в своих видеороликах. Мошенники также объявили о выходе токена EATS в пресс-релизе, который распространили через службу GlobeNewswire, часто используемую законными компаниями, такими как Walmart.

"Crypto Eats — первый реальный шаг к тому, чтобы люди могли использовать криптовалюту в качестве формы оплаты товаров в реальном мире", — отметили авторы.

Согласно публикации, CryptoEats привлекла $8 млн инвестиций в рамках серии А. Утверждали также, что основатель компании Уэйд Филлипс сотрудничал с Nando и McDonalds, а также нанял множество сотрудников для доставки заказов, конкурировать c Uber Eats, Delivaroo и другими сервисами "благодаря программному обеспечению, основанному на блокчейне". Как оказалось, никакого Уэйда Филлипса не существовало вообще.

Веб-сайт стартапа сообщал о сотнях ресторанов на выбор и обещал услуги, такие как заказ отдельных товаров через водителей такси, которые должны были выступить в роли доставщиков. Мошенники также заманивали потенциальных работников, обещая высокие зарплаты и даже пенсии.

По данным Vice, вскоре после начала продаж токенов разработчик Crypto Eats перевел около $500 тыс. в Binance Coin на различные кошельки. Приложение так не было выпущено, фирменный сайт, страница в Instagram и Telegram-канал были удалены, как и электронный ящик.

"Проект CryptoEats Coin оказался большим мошенничеством. Они заплатили мне, чтобы я сделал промо-ролик для их приложения для заказа еды. Меня пригласили на мероприятие. Около здания, где проходит ивент, стояли брендированные велосипеды курьеров. Это отвратительное поведение, когда люди на самом деле обманывают других и крадут деньги, которые добыты честным трудом", — прокомментировал в Instagram британский диджей и блогер Чарли Слот, на которого подписаны более миллиона человек.

Ранее служба GlobeNewswire попала в еще один скандал, когда криптовалюта Litecoin подорожала на 20% после фейковой новости. Неизвестный пользователь разместил пресс-релиз, согласно которому Walmart признала криптовалюту и начала принимать ее в качестве оплаты. Новость стала вирусной, ее перепубликовали несколько новостных агентств, однако вскоре представитель Walmart опроверг информацию.