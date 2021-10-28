У Великій Британії у 17-річного шахрая відібрали криптовалюти на $2,7 млн

Неповнолітній злочинець підробив інтернет-магазин та за його допомогою збирав особисті дані довірливих покупців.

У Великій Британії поліція конфіскувала біткоїни та іншу криптовалюту на суму $2,7 млн у 17-річного хлопця, якого звинуватили в шахрайстві. Про це повідомила пресслужба поліції графства Лінкольншир на офіційному сайті.

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У серпні 2020 року школяра заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей. Організації з кібербезпеки Action Fraud та Crimestoppers надали британським правоохоронцям інформацію про те, що житель Лінкольншира у квітні того ж року займався шахрайством із кредитними картками та збором конфіденційної інформації з метою вкрасти 6 тис. фунтів стерлінгів у компанії, що надає подарункові сертифікати.

За даними порталу Linkolnshirelive, у процесі розслідування поліцейські підтвердили провину молодого чоловіка, після чого конфіскували у нього 58 біткоїнів та інших токенів, загальна сума яких на той момент становила близько £200 тис. ($275 тис). На сьогодні вона перевищила £2 млн, або $2,7 млн. 26 жовтня суддя Катаріна Шолін Найт у Королівському суді Лінкольна ухвалила, що підсудний отримав вигоду зі своїх злочинів розміром £2 141 720, визнала 17-річного шахрая винним і засудила до 12 місяців реабілітації, яка передбачає постійний нагляд та 150 годин неоплачуваної роботи.

Підліток підробив сайт онлайн-магазину Love2Shop і за допомогою покупки реклами в Google зумів вивести його в топ запитів, причому у видачі він виявився вищим за оригінал. Переходячи на фішингову сторінку, користувачі, які ні про що не підозрювали, вводили дані для оформлення та оплати покупок. Поліцейські знайшли на комп'ютері юнака номери 12 тис. банківських карток та 197 PayPal.

"Якби ви були повнолітнім, то опинилися б за ґратами. Ви давно цікавитеся комп'ютерами. На жаль, ви використовували свої навички, щоб зробити витончене шахрайство", — заявила суддя Катаріна Шолін Найт, оголошуючи вирок.

Раніше писали, як школяр вкрав ETH на $340 тисяч у NFT-спільноти Creature Toadz. Він вдавав модератора Discord-каналу і пропонував карбувати токени на фішинговому сайті. Юнак повернув усю криптовалюту після того, як його викрив кіберексперт.

Нещодавно стало відомо, що хакери викрали криптовалюту на рекордну суму $600 млн, зламавши велику польську блокчейн-систему Poly Network. Незабаром вони повернули частину коштів і заявили, що хотіли лише розважитись і показати розробникам критичну вразливість.