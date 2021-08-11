Хакери повернули Poly Network криптовалюти на 260 млн доларів після рекордної крадіжки

Фахівці з блокчейну стверджують, що таке незвичайне рішення зловмисників може бути пов'язане з труднощами "відмивання" вкраденого.

Хакери, які стоять за однією з найбільших в історії крадіжок криптовалюти, повернули понад третину вкрадених ними цифрових монет, повідомило Reuters.

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Увечері, 10 серпня, невідомі хакери завдяки уразливості в криптоплатформі Poly Network вивели з неї активи загальною сумою 600 млн доларів. Кількість постраждалих користувачів оцінюється в десятки тисяч осіб. Це була найбільша кібератака на блокчейн-сервіс в історії.

Незабаром після злому Poly Network звернулася до зловмисників через свій Twitter із проханням повернути гроші, стверджуючи, що виведення таких великих сум не залишиться поза увагою правоохоронних органів.

"Ми хочемо встановити з вами контакт і закликаємо повернути гроші. Здійснювати будь-які подальші операції з вашого боку дуже нерозумно. Давайте обговоримо це і знайдемо рішення", — говорилося в зверненні.

Poly Network також опублікувала докладну інформацію про цифрові гаманці, на які були відправлені токени.

Компанія SlowMist, що спеціалізується на гарантуванні безпеки систем на основі блокчейну, через кілька годин після інциденту повідомила, що вона ідентифікувала електронну пошту та IP-адресу пристрою зловмисника і працює над відстеженням додаткових ідентифікаційних ключів.

Chainalysis, що займається криміналістичною експертизою блокчейнів, заявила, що криптовалюта на суму майже 260 млн доларів була повернена у вигляді монет.

Хакери сказали, що скоїли пограбування "для розваги" і хотіли "виявити вразливість" до того, як інші зможуть нею скористатися.

Поки невідомо, хто ці хакери. Навіть немає розуміння, це група або окрема особа.

Том Робінсон, співзасновник Elliptic, сказав, що незвичайне рішення повернути гроші могло бути викликане головним болем, пов'язаним із відмиванням вкраденої криптовалюти в таких масштабах.

"Навіть якщо ви можете вкрасти криптоактиви, їх відмивання і переведення в готівку надзвичайно складне через прозорість блокчейну та широкого використання аналітики блокчейну фінансовими установами", — сказав він.

Poly Network, яка дозволяє користувачам обмінювати токени між різними блокчейнами (DeFi), не відповіла на запит Reuters про більш докладну інформацію.

Сума крадіжки в Poly Network набагато перевищила 474 млн доларів кримінальних збитків, які були зареєстровані всім сектором DeFi із січня по липень. Ці крадіжки продемонстрували ризики в основному нерегульованому секторі та можуть привернути увагу керівних органів, вважає Reuters.

Нагадаємо, генеральний директор аналітичної компанії CryptoQuant Кі Ен Джу в нещодавньому інтерв'ю спрогнозував, що в майбутньому Ethereum (ефіріум) обжене головного конкурента, біткоїн, із капіталізації. За його словами, оновлення підвищить рівень безпеки блокчейну, його масштабованість і децентралізацію.

Раніше експерти повідомляли, що через оновлення Ethereum втрачає привабливість для майнерів, його може замінити блокчейн Solana.

Фокус писав: крипто-оптимісти вважають, що повсюдне впровадження цифрових грошей — не за горами. Вони стверджують, що змогли вдосконалити блокчейн, завдяки чому ось-ось настане крипто-майбутнє.