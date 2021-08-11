Хакеры вернули Poly Network криптовалюты на 260 млн долларов после рекордной кражи

Специалисты по блокчейну утверждают, что столь необычное решение злоумышленников может быть связано с трудностями "отмывания" украденного.

Хакеры, стоящие за одной из крупнейших в истории краж криптовалюты, вернули более трети украденных ими цифровых монет, сообщило Reuters.

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Вечером, 10 августа, неизвестные хакеры благодаря уязвимости в криптоплатформе Poly Network вывели из нее активов на общую сумму 600 млн долларов. Количество пострадавших пользователей оценивается в десятки тысяч человек. Это была крупнейшая кибератака на блокчейн-сервис в истории.

Вскоре после взлома Poly Network обратилась к злоумышленникам через свой Twitter с просьбой вернуть деньги, утверждая, что вывод таких крупных сумм не останется вне поля зрения правоохранительных органов.

"Мы хотим установить с вами контакт и призываем вернуть деньги. Совершать какие-либо дальнейшие операции с вашей стороны очень неразумно. Давайте обговорим это и найдем решение", – говорилось в обращении.

Poly Network также опубликовала подробную информацию о цифровых кошельках, на которые были отправлены токены.

Компания SlowMist, специализирующаяся на обеспечении безопасности систем на основе блокчейна, через несколько часов после инцидента сообщила, что она идентифицировала электронную почту и IP-адрес устройства злоумышленника и работает над отслеживанием дополнительных идентификационных ключей.

Chainalysis, занимающаяся криминалистической экспертизой блокчейнов, заявила, что криптовалюта на сумму около 260 млн долларов была возвращена в виде ряда монет.

Хакеры сказали, что совершили ограбление "для развлечения" и хотели "выявить уязвимость" до того, как другие смогут ею воспользоваться.

Пока неизвестно, кто эти хакеры. Даже нет понимания, это группа или отдельное лицо.

Том Робинсон, соучредитель Elliptic, сказал, что необычное решение вернуть деньги могло быть вызвано головной болью, связанной с отмыванием украденной криптовалюты в таких масштабах.

"Даже если вы можете украсть криптоактивы, их отмывание и обналичивание чрезвычайно сложно из-за прозрачности блокчейна и широкого использования аналитики блокчейна финансовыми учреждениями", – сказал он.

Poly Network, которая позволяет пользователям обменивать токены между разными блокчейнами (DeFi), не ответила на запрос Reuters о более подробной информации.

Сумма кражи в Poly Network намного превысила 474 млн долларов криминальных убытков, которые были зарегистрированы всем сектором DeFi с января по июль. Эти кражи продемонстрировали риски в основном нерегулируемого сектора и могут привлечь внимание регулирующих органов, считает Reuters.

Напомним, генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу в недавнем интервью спрогнозировал, что в будущем Ethereum (эфириум) обгонит главного конкурента, биткоин, по капитализации. По его словам, обновление повысит уровень безопасности блокчейна, его масштабируемость и децентрализацию.

Ранее эксперты сообщали, что из-за обновлений Ethereum теряет привлекательность для майнеров, его может заменить блокчейн Solana.

Фокус писал: крипто-оптимисты считают, что повсеместное внедрение цифровых денег — не за горами. Они утверждают, что смогли усовершенствовать блокчейн, благодаря чему вот-вот наступит крипто-будущее.