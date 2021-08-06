Резкий рост курса и "озеленение": какие изменения ожидают Ethereum после масштабного апгрейда

Стоимость "эфира" подскочила на 7% спустя час после крупнейшего обновления. Данная криптовалюта может обогнать BTC по капитализации.

5 августа блокчейн Ethereum выпустил обновление London Hard Fork ("Лондонский хард-форк"), которое меняет правила игры.

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Основатель проекта Виталик Бутерин прокомментировал нововведения в интервью Bloomberg.

Хард-форк — это радикальное изменение алгоритмов и кода блокчейна, как правило, требующее нового программного обеспечения. По словам Бутерина, обновление стало самым масштабным для Ethereum с 2015 года. Ключевым нововведением стало предложение по улучшению EIP-1559, которое переделало механизм проведения транзакций и вознаграждения за них.

Раньше майнеры предоставляли вычислительные мощности по принципу аукциона — выбирали процессы с самыми высокими комиссионными, увеличивающими их выручку. "Лондонский хард-форк" внедрил фиксированную комиссию для каждого блока, которая зависит от спроса и нагрузки на сеть. После обновления майнеры не смогут самостоятельно рассчитывать и устанавливать размер комиссионных, однако смогут получать "чаевые" за быстрое завершение транзакций.

Как отметил Бутерин, лондонское обновление доказало, что экосистема Ethereum готова к дальнейшим изменениям. В частности, к переходу на протокол 2.0, который должен изменить принцип работы блокчейна с Proof-of-Work (PoW), когда майнерам платят за проведение транзакций и проверку блоков в зависимости от мощностей, на Proof-of-Stake (PoS), когда размер вознаграждения зависит от количества криптовалюты на счету добытчика.

Основатель альткоина заявил, что благодаря такому изменению Ethereum сократит потребление энергии на 99%, и его добыча станет намного безопаснее для окружающей среды.

[ + – ] Основатель Ethereum Виталик Бутерин Фото: Ведомости

Разработчики программного обеспечения в Ethereum годами работали над переводом блокчейна на cистему PoS, которая значительно сокращает выбросы углерода во время майнинга. Причина проста — майнерам не нужно дни напролет поддерживать оборудование в рабочем состоянии. По словам Бутерина, обновление ETH 2.0 может произойти в конце 2021 или в начале 2022 года.

По данным сервиса CoinGecko, спустя час после внедрения обновления London Hard Fork стоимость "эфира" выросла на 7% и составила $2,8 тыс. При этом капитализация криптовалюты увеличилась до $329 млрд. На момент написания материала Ethereum стоил $2772.

[ + – ] Статистика по Ethereum от CoinGecko Фото: Скриншот

Как подсчитал Bloomberg, за последние 12 месяцев "эфир" подорожал примерно на 590%, а цена на биткоин за то же время подскочила почти втрое. Повышение курса произошло даже после того, как обе монеты упали примерно на 50% по сравнению с их максимумами. Актуальный рекорд Ethereum установила 12 мая, достигнув уровня $4182.

Генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу в недавнем интервью спрогнозировал, что в будущем "эфириум" обгонит главного конкурента, биткоин, по капитализации. По его словам, обновление повысит уровень безопасности блокчена, его масштабируемость и децентрализацию.

Ранее эксперты сообщали, что из-за обновлений Ethereum теряет привлекательность для майнеров, его может заменить блокчейн Solana. Пока конкурент стоит всего $34,5, однако может похвастаться высокой скоростью развития.