Різке зростання курсу й "озеленення": які зміни очікують Ethereum після масштабного апгрейду

Вартість "ефіру" підскочила на 7% через годину після найбільшого оновлення. Ця криптовалюта може обігнати BTC за капіталізацією.

5 серпня блокчейн Ethereum випустив оновлення London Hard Fork ("Лондонський хард-форк"), яке змінює правила гри.

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Засновник проєкту Віталік Бутерін прокоментував нововведення в інтерв'ю Bloomberg.

Хард-форк — це радикальна зміна алгоритмів і коду блокчейну, як правило, вимагає нового програмного забезпечення. За словами Бутеріна, оновлення стало наймасштабнішим для Ethereum із 2015 року. Ключовим нововведенням стала пропозиція щодо поліпшення EIP-1559, яке переробило механізм проведення транзакцій і винагороди за них.

Раніше майнери надавали обчислювальні потужності за принципом аукціону — вибирали процеси з найвищими комісійними, що збільшують їхню виручку. "Лондонський хард-форк" впровадив фіксовану комісію для кожного блоку, яка залежить від попиту та навантаження на мережу. Після поновлення майнери не зможуть самостійно розраховувати і встановлювати розмір комісійних, проте зможуть отримувати "чайові" за швидке завершення транзакцій.

Як зазначив Бутерін, лондонське оновлення довело, що екосистема Ethereum готова до подальших змін. Зокрема, до переходу на протокол 2.0, який повинен змінити принцип роботи блокчейну з Proof-of-Work (PoW), коли майнерам платять за проведення транзакцій і перевірку блоків залежно від потужностей, на Proof-of-Stake (PoS), коли розмір винагороди залежить від кількості криптовалюти на рахунку добувача.

Засновник альткоїна заявив, що завдяки такій зміні Ethereum скоротить споживання енергії на 99%, і його видобуток стане набагато безпечнішим для навколишнього середовища.

[ + – ] Засновник Ethereum Віталік Бутерін Фото: Ведомости

Розробники програмного забезпечення в Ethereum роками працювали над переведенням блокчейна на cистему PoS, яка значно скорочує викиди вуглецю під час майнінгу. Причина проста — майнерам не потрібно цілими днями підтримувати обладнання в робочому стані. За словами Бутеріна, оновлення ETH 2.0 може статися наприкінці 2021 або на початку 2022 року.

За даними сервісу CoinGecko, через годину після впровадження поновлення London Hard Fork вартість "ефіру" виросла на 7% і склала $2,8 тис. При цьому капіталізація криптовалюти збільшилася до $329 млрд. На момент написання матеріалу Ethereum коштував $2 772.

[ + – ] Статистика Ethereum від CoinGecko Фото: Скриншот

Як підрахував Bloomberg, за останні 12 місяців "ефір" подорожчав приблизно на 590%, а ціна на біткоїни за той же час підскочила майже втричі. Підвищення курсу відбулося навіть після того, як обидві монети впали приблизно на 50% порівняно з їхніми максимумами. Актуальний рекорд Ethereum встановила 12 травня, досягнувши рівня $4 182.

Генеральний директор аналітичної компанії CryptoQuant Кі Ен Джу в нещодавньому інтерв'ю спрогнозував, що в майбутньому "ефіріум" обжене головного конкурента, біткоїна, з капіталізації. За його словами, оновлення підвищить рівень безпеки блокчену, його масштабованість і децентралізацію.

Раніше експерти повідомляли, що через оновлення Ethereum втрачає привабливість для майнерів, його може замінити блокчейн Solana. Поки конкурент коштує всього $34,5, проте може похвалитися високою швидкістю розвитку.