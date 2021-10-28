В Великобритании у 17-летнего мошенника отобрали криптовалюты на $2,7 млн

Несовершеннолетний преступник подделал интернет-магазин и с его помощью собирал личные данные доверчивых покупателей.

В Великобритании полиция конфисковала биткоины и другую криптовалюту на сумму $2,7 млн у 17-летнего парня, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба полиции графства Линкольншир на официальном сайте.

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В августе 2020 года школьника арестовали по обвинению в отмывании денег. Организации по кибербезопасности Action Fraud и Crimestoppers предоставили британским правоохранителям информацию о том, что житель Линкольншира в апреле того же года занимался мошенничеством с кредитными картами и сбором конфиденциальной информации с целью украсть 6 тыс. фунтов стерлингов у компании, предоставляющей подарочные сертификаты.

По данным портала Linkolnshirelive, в ходе расследования полицейские подтвердили вину молодого человека, после чего конфисковали у него 58 биткоинов и других токенов, общая сумма которых на тот момент составляла около £200 тыс. ($275 тыс). На сегодняшний момент она превысила £2 млн, или $2,7 млн. 26 октября судья Катарина Шолин Найт в Королевском суде Линкольна постановила, что подсудимый извлек выгоду из своих преступлений в размере £2 141 720, признала 17-летнего мошенника виновным и приговорила к 12 месяцам реабилитации, которая предусматривает постоянный надзор и 150 часов неоплачиваемой работы.

Подросток подделал сайт онлайн-магазина Love2Shop и при помощи покупки рекламы в Google сумел вывести его в топ запросов, причем в выдаче он оказался выше оригинала. Переходя на фишинговую страницу, ни о чем не подозревающие пользователи вводили данные для оформления и оплаты покупок. Полицейские нашли на компьютере юноши номера 12 тыс. банковских карт и 197 PayPal.

"Если бы вы были совершеннолетним, то оказались бы за решеткой. Вы давно интересуетесь компьютерами. К сожалению, вы использовали свои навыки, чтобы совершить изощренное мошенничество", — заявила судья Катарина Шолин Найт, оглашая приговор.

Ранее писали, как школьник украл ETH на $340 тысяч у NFT-сообщества Creature Toadz. Он притворился модератором Discord-канала и предложил чеканить токены на фишинговом сайте. Юноша вернул всю криптовалюту после того, как его разоблачил киберэксперт.

Недавно стало известно, что хакеры похитили криптовалюту на рекордную сумму в $600 млн, взломав крупную польскую блокчейн-систему Poly Network. Вскоре они вернули часть средств и заявили, что хотели лишь развлечься и показать разработчикам критическую уязвимость.