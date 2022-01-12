Ким Кардашьян обвиняют в махинациях с криптовалютой

Ким Кардашьян и другие знаменитости предлагали свои подписчикам в соцсетях вкладывать деньги в криптовалюту.

Светская львица Ким Кардашьян, боксер Флойд Мейвезер-младший и бывший участник Матча звезд НБА Пол Пирс были привлечены к ответственности по подозрению в мошенничестве с криптовалютой, а компанию Ethereum Max, которую рекламировали эти знаменитости, обвинили во вводящих в заблуждение заявлениях о цифровых токенах компании, пишет Wall Street Journal со ссылкой на коллективный иск в федеральный суд Центрального округа Калифорнии.

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Один из пострадавших, некий Райан Хьюгериг приобрел токены E-Max в период с 14 мая 2021 года по 27 июня 2021 года и подал жалобы от своего имени и от имени других лиц, потерявших деньги. Правда, о какой сумме идет речь, он не упоминал.

"Наши руководители работали с несколькими известными личностями, чтобы делать ложные или вводящие в заблуждение заявления об Ethereum Max посредством рекламы в социальных сетях и других рекламных мероприятий, а также использовать токены Ethereum Max и EMAX. Значительный процент из них был замаскирован. Они могут быть использованы для публичных транзакций в течение соответствующего периода", — говорится в документе.

В ходе разбирательства утверждалось, что Ким Кардашьян посоветовала миллионам подписчиков в социальных сетях покупать монеты и продавать их только тогда, когда цена будет высокой.

"Вас интересует криптовалюта? Это не финансовый совет, но я делюсь тем, что мой друг рассказал мне о токене Ethereum Max! Несколько минут назад Ethereum Max 400 сожгли триллионы токенов, что буквально означает, что 50% наших управляемых кошельков были возвращены всему сообществу E-Max", – рассказала Ким в июне прошлого года в Instagram о токене Ethereum Max более чем 250 миллионам своих подписчиков.

[ + – ] Ким Кардашьян промаркировала сообщение о криптовалюте как рекламу Фото: Instagram/kimkardashian

7 июня 2021 года легенда бокса Флойд Мейвезер-младший сообщил СМИ, что заработал 30 миллионов долларов на спонсорстве шорт после боя с Логаном Полом. Нашивка для шорт Мейвезера содержала в том числе логотип Ethereum Max. Кроме этого, билеты на этот бой можно было купить за криптовалюту.

"@Espn Ты мне не нужен. У меня есть @ethereum_max. Я заработал больше денег с этой криптовалютой за последний месяц, чем вы за весь год. Правда освободит вас от вашего босса http://EthereumMax.org Убедитесь в этом сами", – написал третий фигурант иска, чемпион НБА Пол Пирс в своем Twitter-аккаунте в мае прошлого года.

[ + – ] Пол Пирс, чемпион НБА, тоже опубликовал рекламу Ethereum Max Фото: Paul Pierce/Twitter

"Ненадлежащая рекламная деятельность промоутера-ответчика привела к тому, что объем транзакций, необходимых для передачи токенов E-Max ничего не подозревающим инвесторам, увеличился. Истцы и члены класса рекламируются ненадлежащим образом. Ответчики смогли получить значительную прибыль, продавая токены E-Max в течение соответствующего периода при покупке токенов E-Max", – говорится в жалобе.

В свою очередь представитель Ethereum Max заяивл что все обвинения ложны и не соответствуют истинному положению дел.

"Лживые заявления, связанные с недавними обвинениями, пронизаны дезинформацией о проекте EthereumMax. Мы оспариваем обвинения и с нетерпением ждем, когда на правду прольется свет", – подчеркнули в компании.

Сразу после того, как Ким Кардашьян разместила в социальных сетях сообщение об Ethereum Max, председатель британского финансового регулятора FCA Чарльз Рэнделл назвал криптовалюты "спекулятивным цифровым токеном, созданным месяц назад неизвестным разработчиком".

"Мания быстрого обогащения. Я не знаю, является ли этот конкретный токен (Ethereum Max) мошенничеством. Тем не менее, мошенники регулярно платят влиятельным лицам в социальных сетях за помощь в отправке и сбросе новых токенов, подкрепленных чистой спекуляцией. Некоторые инфлюенсеры продвигают монеты, которых на самом деле не существует", – заявил он.

Ethereum Max предлагает виртуальные токены ERC-20 в сети Ethereum. По данным CoinMarketCap, во среду ERC-20 торговался на уровне $0.00000001709.

Напомним, Ким Кардашьян, которая разводится с Канье Уэстом. Недавно подала дополнительные документы в суд, чтобы избавиться от фамилии музыканта.