Кім Кардаш'ян звинувачують у махінаціях з криптовалютою

Кім Кардаш'ян та інші знаменитості пропонували своїм підписникам у соцмережах вкладати гроші у криптовалюту.

Світська левиця Кім Кардаш'ян, боксер Флойд Мейвезер-молодший і колишній учасник Матчу зірок НБА Пол Пірс були притягнуті до відповідальності за підозрою в шахрайстві з криптовалютою, а компанію Ethereum Max, яку рекламували ці знаменитості, звинуватили в оманах, що вводять у компанії. Пише Wall Street Journal із посиланням на колективний позов до федерального суду Центрального округу Каліфорнії.

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Один з постраждалих Раян Х'югеріг придбав токени E-Max у період з 14 травня 2021 року по 27 червня 2021 року і подав скарги від свого імені та від імені інших осіб, які втратили гроші. Щоправда, про яку суму йдеться, він не згадував.

"Наші керівники працювали з кількома відомими особами, щоб робити помилкові або такі, що вводять в оману, заяви про Ethereum Max за допомогою реклами в соціальних мережах та інших рекламних заходів, а також використовувати токени Ethereum Max та EMAX. Значний відсоток з них був замаскований. Вони можуть бути використані для публічних транзакцій протягом відповідного періоду", — йдеться в документі.

У ході розгляду стверджувалося, що Кім Кардаш'ян порадила мільйонам підписників у соціальних мережах купувати монети та продавати їх лише тоді, коли ціна буде високою.

"Вас цікавить криптовалюта? Це не фінансова порада, але я ділюся тим, що мій друг розповів мені про токен Ethereum Max! Кілька хвилин тому Ethereum Max 400 спалили трильйони токенів, що буквально означає, що 50% наших керованих гаманців були повернуті всій спільноті E -Max", — розповіла Кім у червні минулого року в Instagram про токен Ethereum Max понад 250 мільйонам своїх підписників.

[ + – ] Кім Кардаш'ян промаркувала повідомлення про криптовалюту як рекламу Фото: Instagram/kimkardashian

7 червня 2021 року легенда боксу Флойд Мейвезер-молодший повідомив ЗМІ, що заробив 30 мільйонів доларів на спонсорстві шортів після бою з Логаном Полом. Нашивка для шортів Мейвезера містила зокрема логотип Ethereum Max. Окрім цього, квитки на цей бій можна було купити за криптовалюту.

"@Espn Ти мені не потрібен. У мене є @ethereum_max. Я заробив більше грошей з цією криптовалютою за останній місяць, ніж ви за весь рік. Правда звільнить вас від вашого боса http://EthereumMax.org Переконайтеся в цьому самі", – написав третій фігурант позову, чемпіон НБА Пол Пірс у своєму Twitter-акаунті у травні минулого року.

[ + – ] Пол Пірс, чемпіон НБА теж опублікував рекламу Ethereum Max Фото: Paul Pierce/Twitter

"Неналежна рекламна діяльність промоутера-відповідача призвела до того, що обсяг транзакцій, необхідних для передачі токенів E-Max інвесторам, котрі нічого не підозрюють, збільшився. Позивачі та члени класу рекламуються неналежним чином. Відповідачі змогли отримати значний прибуток, продаючи токени E-Max протягом відповідного періоду при покупці токенів E-Max", – йдеться у скарзі.

У свою чергу представник Ethereum Max заявив, що всі звинувачення помилкові і не відповідають справжньому стану справ.

"Брехливі заяви, пов'язані з недавніми звинуваченнями, пронизані дезінформацією про проєкт EthereumMax. Ми заперечуємо звинувачення і з нетерпінням чекаємо, коли на правду проллється світло", — наголосили в компанії.

Відразу після того, як Кім Кардаш'ян розмістила в соціальних мережах повідомлення про Ethereum Max, голова британського фінансового регулятора FCA Чарльз Ренделл назвав криптовалюти "спекулятивним цифровим токеном, створеним місяць тому невідомим розробником".

"Манія швидкого збагачення. Я не знаю, чи є цей конкретний токен (Ethereum Max) шахрайством. Тим не менш, шахраї регулярно платять впливовим особам у соціальних мережах за допомогу у відправленні та скиданні нових токенів, підкріплених чистою спекуляцією. Деякі інфлюенсери просувають монети, яких насправді не існує", – заявив він.

Ethereum Max пропонує віртуальні токени ERC-20 у мережі Ethereum. За даними CoinMarketCap, у середу ERC-20 торгувався на рівні $0.0000001709.

Нагадаємо, Кім Кардаш'я, яка розлучається з Каньє Вестом, нещодавно подала додаткові документи до суду, щоб позбавитись прізвища музиканта.