Шахраї обікрали українців на 3 млн грн, обіцяючи надприбутки від перепродажу крипти

За даними слідства, аферисти вимагали від інвесторів внесок щонайменше 11 тис. грн. Жертвами схеми стали десятки людей.

Правоохоронці вистежили в Києві шахраїв, які виманювали гроші українців під виглядом інвестицій у криптовалюту. Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури на офіційному сайті.

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За інформацією відомства, жертвами схеми стали десятки людей, враховуючи іноземців. Мінімальний внесок становив 11 тис. грн, загальна сума збитків — приблизно 3 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У процесі розслідування з'ясувалося, що зловмисники з 2021 року розміщували рекламу в соціальних мережах і на інтернет-ресурсах, пропонуючи клієнтам інвестиційні послуги, обіцяючи величезний прибуток. Вони зобов'язувалися купувати криптовалюту та продавати її набагато дорожче, а також займалися арбітражем трафіку — перепродажем на вигідніших умовах. З інвесторів також стягували комісію нібито за виведення отриманих грошей.

Щоб завоювати довіру та довести успішність бізнесу, група зловмисників орендувала офіс у Києві, організувала кол-центр і запустила рекламні ролики у соціальних мережах. Після того, як інвестори переказували гроші на банківські рахунки або віртуальні гаманці, аферисти блокували їх та відмовлялись надавати обіцяні послуги.

Киянина, якого вважають організатором афери, затримали під час зустрічі з черговим клієнтом, який заплатив 400 тис. грн. Пізніше затримали й інших учасників схеми, їм усім повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію, флеш-накопичувачі, комп'ютери та мобільні телефони. Слідчі продовжують шукати інших причетних шахраїв та інших постраждалих.

[ + – ] Затримання одного з підозрюваних [ + – ] Гроші та документи, знайдені під час обшуку [ + – ] Предмети, вилучені під час обшуку у Києві [ + – ] Предмети, вилучені під час обшуку у Києві [ + – ] Співробітники ДВБ розслідують шахрайство з криптовалютами

Раніше писали, що Кім Кардаш'ян звинуватили у шахрайстві з криптовалютою. Світська левиця рекламувала компанію Ethereum Max разом із боксером Флойдом Мейвезером-молодшим і баскетболістом Полом Пірсом. Як заявив один з інвесторів, своїми заявами зірки ввели своїх шанувальників в оману щодо цифрових токенів.

До цього криптоінвестор втратив майже $12 млн під час покупки біткоїну. Правоохоронці в США дійшли висновку, що шахрай заволодів грошима за допомогою фішингової схеми.