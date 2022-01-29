Мошеннники обокрали пользователей соцсетей на $770 млн в 2021 году: как не стать жертвой

Больше всего денег преступники получили благодаря аферам с криптовалютами, любовными отношениями и продажами.

В 2021 году мошенники украли у пользователей социальных сетей в общей сложности около $770 млн. Такие данные представила Федеральная торговая комиссия США (FTC) на официальном сайте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно отчету, жертвами аферистов в соцсетях стали более 95 млн пользователей, такие махинации принесли около 25% всех зарегистрированных убытков от мошенничества в 2021 году. Для сравнения, в 2020 году мошенники украли через соцсети $258 млн, то есть на 67,5% меньше. Люди в возрасте от 18 до 39 лет более чем в два раза чаще становились жертвами аферистов, чем пожилые люди.

"Мошенники все чаще используют социальные сети, чтобы обмануть нас. Более чем каждый четвертый человек, сообщивший о потере денег в результате мошенничества в 2021 году, сказал, что все началось с рекламы, поста или сообщения в социальных сетях", — подчеркнула комиссия.

[ + – ] Отчет о мошенничестве в соцсетях за пять лет

Аналитики отмечают, что мошенники облюбовали соцсети, как недорогой способ воздействия на миллиарды людей по всему миру, независимо от местоплложения. На таких платформах достаточно легко создать поддельную личность, которая обеспечит анонимность, кроме того, можно взломать настоящий профиль, чтобы выманивать деньги из друзей и знакомых владельца. Вдобавок, злоумышленники могут легко использовать инструменты для рекламодателей и заманивать фиктивными таргетированными объявлениями на основе личных данных, таких как их возраст, интересы или предыдущие покупки.

Увеличение случаев мошенничества связывают с фиктивными инвестициями в криптовалюту, ведь только из-за них люди за год потеряли $285 млн. Преступники запускают в социальных сетях рекламу и продвигают свои "услуги", а нередко сами пишут потенциальным жертвам личные сообщения и уговаривают вкладывать деньги. Вторым по убыткам способом мошенничества являются романтические аферы, когда люди под видом отношений выманивают средства у собеседников, чаще всего это происходит в Facebook или Instagram.

[ + – ] Статистика по видам мошенничествам

Наибольшее количество сообщений поступило от людей, который обманули при покупке товаров, увиденных в социальных сетях — порядка 45% от общего количества жалоб. Почти 70% пострадавших говорили, что оформляли и оплачивали заказы, заметив рекламу, но так и не получали желаемого. В совокупности аферы с инвестициями, с романтическими отношениями и онлайн-покупками составили более 70% зарегистрированных убытков от мошенничества в социальных сетях за 2021 год.

Как не стать жертвой мошенничества

Чтобы не попадаться на уловки злоумышленников, ведомство порекомендовало такие меры защиты:

ограничить доступность профилей в соцсетях в настройках конфиденциальности;

по возможности отказаться от таргетированной рекламы;

перезванивать друзьям, просящим деньги в сообщениях;

не спешить заводить отношения в социальных сетях и не отправлять деньги малознакомым пользователям, которых не встречали лично;

проверять продавцов или компании перед заказами.

Ранее писали, что в Киеве задержали мошенников, которые обокрали жертв на 3 млн грн, обещая сверхприбыль от перепродажи криптовалюты. Как заявила прокуратура, подозреваемые активно рекламировали свои услуги в социальных сетях, забирали средства и не выполняли обязательства.