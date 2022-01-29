Шахраї обікрали користувачів соцмереж на $770 млн у 2021 році: як не стати жертвою

Найбільше грошей злочинці отримали завдяки аферам із криптовалютами, любовними стосунками та продажами.

У 2021 році шахраї вкрали у користувачів соціальних мереж близько $770 млн. Такі дані представила Федеральна торгова комісія США (FTC) на офіційному сайті.

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Згідно зі звітом, жертвами аферистів у соцмережах стали понад 95 млн користувачів, такі махінації завдали близько 25% усіх зареєстрованих збитків від шахрайства у 2021 році. Для порівняння, 2020 року шахраї вкрали через соцмережі $258 млн, тобто на 67,5% менше. Люди віком від 18 до 39 років більш ніж удвічі частіше ставали жертвами аферистів, ніж люди похилого віку.

"Шахраї все частіше використовують соціальні мережі, щоб обдурити нас. Більш ніж кожна четверта людина, яка повідомила про втрату грошей внаслідок шахрайства у 2021 році, сказала, що все почалося з реклами, поста чи повідомлення в соціальних мережах", — наголосила комісія.

[ + – ] Звіт про шахрайство у соцмережах за п'ять років

Аналітики відзначають, що шахраї уподобали соцмережі, як недорогий спосіб впливу на мільярди людей по всьому світу, незалежно від місця розташування. На таких платформах досить легко створити фальшиву особистість, яка забезпечить анонімність, крім того, можна зламати справжній профіль, щоб виманювати гроші з друзів та знайомих власника. До того ж, зловмисники можуть легко використовувати інструменти для рекламодавців і заманювати фіктивними оголошеннями на основі особистих даних, таких як їх вік, інтереси або попередні покупки.

Збільшення випадків шахрайства пов'язують із фіктивними інвестиціями в криптовалюту, адже лише через них люди за рік втратили $285 млн. Злочинці запускають у соціальних мережах рекламу та просувають свої "послуги", а нерідко самі пишуть потенційним жертвам особисті повідомлення та вмовляють вкладати гроші. Другим за збитками способом шахрайства є романтичні афери, коли люди під виглядом стосунків виманюють кошти у співрозмовників, найчастіше це відбувається у Facebook або Instagram.

[ + – ] Статистика за видами шахрайств

Найбільша кількість повідомлень надійшла від людей, які ошукали при купівлі товарів, побачених у соціальних мережах — близько 45% від загальної кількості скарг. Майже 70% постраждалих казали, що оформляли та оплачували замовлення, помітивши рекламу, але так і не отримували бажаного. У сукупності афери з інвестиціями, з романтичними відносинами та онлайн-покупками становили понад 70% зареєстрованих збитків від шахрайства у соціальних мережах за 2021 рік.

Як не стати жертвою шахрайства

Щоб не траплятися на хитрощі зловмисників, відомство порекомендувало такі заходи захисту:

обмежити доступність профілів у соцмережах у налаштуваннях конфіденційності;

по можливості відмовитись від таргетованої реклами;

передзвонювати друзям, які просять гроші в повідомленнях;

не поспішати заводити відносини у соціальних мережах і не надсилати гроші малознайомим користувачам, яких не зустрічали особисто;

перевіряти продавців чи компанії перед замовленнями.

Раніше писали, що у Києві затримали шахраїв, які обікрали жертв на 3 млн грн, обіцяючи надприбутки від перепродажу криптовалюти. Як заявила прокуратура, підозрювані активно рекламували свої послуги у соціальних мережах, забирали кошти та не виконували зобов'язання.