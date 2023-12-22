Випадково клікнув — втратив усі гроші: що робити після натискання шкідливого посилання

Експерти з кібербезпеки дали рекомендації користувачам, які зробили небезпечну технічну помилку. Потрібно якнайшвидше виконати три кроки, щоб врятувати акаунти.

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Компанія Keeper Security, що працює у сфері кібербезпеки, дала кілька рекомендацій користувачам Android- і iOS-гаджетів, які випадково перейшли за посиланням, що здатне спровокувати фішингову атаку. Зволікання може призвести до втрати грошей, передає таблоїд The Sun.

Експерти з Keeper Security радять вчинити такі дії, якщо вважаєте, що перейшли за потенційно небезпечним посиланням.

Крок перший: відключіться від інтернету

Перш за все, вам потрібно відключити від інтернету пристрій, який ви використовуєте. Це може бути Android-фон, iPhone, ПК, ноутбук або планшет. За словами, Аранза Тревіно з Keeper Security, це запобіжить повному завантаженню шкідливого ПЗ на ваш пристрій, а також запобігає зараженню інших пристроїв, під'єднаних до тієї ж мережі.

Крок другий: активуйте антивірус

Потім вам слід використовувати антивірусне програмне забезпечення для перевірки вашого пристрою. Зазвичай антивірусні програми працюють в автономному режимі.

Переконайтеся, що ви використовуєте ПЗ від перевіреного виробника, оскільки додатки безпеки часто стають мішенями шахраїв, які створюють підроблене програмне забезпечення. Після цього проскануйте свій пристрій за допомогою антивіруса.

Якщо антивірус не встановлено, переконайтеся, що ваш маршрутизатор Wi-Fi отримав оновлення, і вимкніть інші пристрої. Тільки після цього вам слід знову ввімкнути потенційно заражений гаджет, щоб завантажити захисне програмне забезпечення.

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Крок третій: перевірте всі свої акаунти

Останнє, що вам потрібно буде перевірити — ваші онлайн-акаунти. Тревіно рекомендує перевіряти облікові записи на предмет будь-якої підозрілої активності та транзакцій.

"Що раніше ви помітите підозрілу активність, то швидше ви зможете вжити заходів", — каже фахівець.

Негайно змініть усі свої паролі, якщо помітите дивну активність у будь-яких облікових записах. Переконайтеся, що у вас довгі, складні й абсолютно унікальні паролі для кожного акаунта. Увімкніть багатофакторну автентифікацію (що вимагає код для входу, а також ваш пароль) для всіх облікових записів, які це дозволяють.

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