Случайно кликнул — потерял все деньги: что делать после нажатия вредоносной ссылки

Эксперты по кибербезопасности дали рекомендации пользователям, совершившим опасную техническую ошибку. Нужно как можно быстрее выполнить три шага, чтобы спасти аккаунты.

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Компания Keeper Security, работающая в сфере кибербезопасности, дала несколько рекомендаций пользователям Android- и iOS-гаджетов, которые случайно перешли по ссылке, способной спровоцировать фишинговую атаку. Промедление может привести к потере денег, передает таблоид The Sun.

Эксперты из Keeper Security советуют совершить следующие действия, если считаете, что перешли по потенциально опасной ссылке.

Шаг первый: отключитесь от интернета

Прежде всего, вам нужно отключить от интернета устройство, которое вы используете. Это может быть Android-фон, iPhone, ПК, ноутбук или планшет. По словам, Аранза Тревино из Keeper Security это предотвратит полную загрузку вредоносного ПО на ваше устройство, а также предотвратит заражение других устройств, подключенных к той же сети.

Шаг второй: активируйте антивирус

Затем вам следует использовать антивирусное программное обеспечение для проверки вашего устройства. Обычно антивирусные приложения работают в автономном режиме.

Убедитесь, что вы используете ПО от проверенного производителя, так как приложения безопасности часто становятся мишенями мошенников, создающих поддельное программное обеспечение. После этого просканируйте свое устройство с помощью антивируса.

Если антивирус не установлен, убедитесь, что ваш маршрутизатор Wi-Fi получил обновления, и отключите другие устройства. Только после этого вам следует снова включить потенциально зараженный гаджет, чтобы загрузить защитное программное обеспечение.

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Шаг третий: проверьте все свои аккаунты

Последнее, что вам нужно будет проверить — ваши онлайн-аккаунты. Тревино рекомендует проверять учетки на предмет любой подозрительной активности и транзакций.

"Чем раньше вы заметите подозрительную активность, тем скорее вы сможете принять меры", — говорит специалист.

Немедленно измените все свои пароли, если заметите странную активность в каких-либо учетных записях. Убедитесь, что у вас длинные, сложные и совершенно уникальные пароли для каждого аккаунта. Включите многофакторную аутентификацию (требующую код для входа, а также ваш пароль) для всех учетных записей, которые это позволяют.

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