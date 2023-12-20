Крупнейший спонсор войны: украинские хакеры "положили" российский сервис "Битрикс24"

Из-за сбоя крупные компании РФ имеют проблемы в работе с клиентами, что стоит российской экономике сотни миллионов долларов.

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В России 20 декабря произошли сбои в работе российского сервиса для управления бизнесом "Битрикс 24". К этому приложили руки украинские ИТ-специалисты. Об этом сообщают в телеграмм-канале Минцифры, который ведет вице-премьер Михаил Федоров.

Отмечается, что была остановлена работа российских бизнес-гигантов из-за проблем с сервисом "Битрикс 24".

"Сегодня ИТ-Армия остановила работу компании, в результате 40% пользователей имели проблемы с доступом к СRМ-системе и другим сервисам Битрикс24", — говорится в сообщении.

В ИТ-армии назвали свою работу "ювелирным попаданием в СНГ-часть серверов Битрикс24.

"Это означает, что такие спонсоры войны как Роснефть имеет огромные проблемы в работе с клиентами, как и у 40%+ пользователей всех CRM-систем в стране-агрессоре. Это десятки или даже сотни миллионов долларов убытков для экономики врага, но зависит от того как долго мы их продержим", — говорится в сообщении.

Битрикс 24: что известно

"Битрикс 24" — это российский облачный сервис, которым пользуются крупнейшие компании-спонсоры войны РФ против Украины, такие как "Роснефть". Сервис содержит комплект бесплатных инструментов для ведения бизнеса — CRM, конструктор сайтов и интернет-магазинов.

Напомним, что в СБУ рассказали, кто стоит за кибератакой на "Киевстар". Киберспециалисты СБУ помогают сотрудникам компании бороться с последствиями.

Ранее сообщалось, что оператор "Киевстар" сообщил о масштабном сборе в работе утром 12 декабря. У пользователей сети пропала связь и интернет. Перестал работать и сайт компании.