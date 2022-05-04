26 загиблих. Поліція повідомила про нові подробиці ДТП на трасі "Київ — Чоп" (фото)

За даними нацполіції, більшість загиблих — пасажири автобуса, який їхав у Польщу. Особи трьох з них поки що не встановлені.

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Поліцейські, рятувальники, судові експерти завершують огляд місця ДТП, яка сталася 3 травня на Рівненщині на трасі "Київ – Чоп", та ідентифікують загиблих, повідомляє пресслужба Національної поліції. Анкетні дані трьох осіб наразі не встановлено.

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Наразі вдалося з'ясувати, що винуватцем ДТП став водій автомобіля Mercedes-Benz Vito. Під час обгону він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з бензовозом. У салоні автобуса Setra, який став ще одним учасником події, перебували 34 пасажири й один водій. Автобус прямував у Польщу.

За даними поліції, всього в ДТП загинули 26 людей: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса й автобуса). Травмувалося 12 осіб: 11 пасажирів автобуса та водій бензовозу, усі пасажири — віком від 17 до 69 років. Учасники ДТП — мешканці Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Пресслужба опублікувала номер телефону, за яким рідні можуть отримати інформацію про учасників аварії в поліції Рівненської області: 067 675 42 92.

Рух трасою "Київ — Чоп" повністю відновлено.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відкрито досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, увечері 3 травня на трасі "Київ — Чоп" зіткнулися автобус, легковий автомобіль і бензовоз. Транспортні засоби після ДТП спалахнули, а трасу "Київ — Чоп" на ділянці аварії перекрили.