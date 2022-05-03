На Рівненщині зіткнулися автобус та бензовоз: 16 людей загинули (фото, відео)

Транспортні засоби після ДТП спалахнули, а трасу "Київ – Чоп" на ділянці аварії перекрили. Також відомо про 12 постраждалих, яких довелося шпиталізувати медикам.

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На Рівненщині ввечері 3 травня на трасі "Київ – Чоп" зіткнулися автобус, легковий автомобіль та бензовоз. Про це повідомила місцева поліція у Facebook.

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Правоохоронці підтвердили загибель 16 людей, ще 6 отримали травми. ДТП сталося біля села Ситне Дубенського району, через зіткнення усі транспортні засоби спалахнули.

Рух автошляхом на ділянці аварії повністю перекрили. На місце виїхали правоохоронці, рятувальники та медики.

"Суспільне" з посиланням на кілька джерел у спеціальних службах пише про 17 загиблих і десяток травмованих.

Поки пожежники ліквідують спалах, ділянку траси М-06 перекрито. Об'їзд можливий дорогами Т-18-12 "Немовичі — Березно — Великі Межиричі — Федорівка" та Т-03-02 "Піща — Шацьк — Любомль — Володимир-Волинський — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин", поінформував "Укравтодор".

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віктор Коваль заявив про 12 постраждалих, яких доправили до лікарень міст Дубно (7 осіб) та Радивілова (5 осіб).

На місці події працювали 7 бригад швидкої допомоги, 7 патрульних екіпажів, 7 одиниць техніки та 44 працівники ДСНС.

Нагадаємо, що 16 березня сталася ДТП на трасі "Кропивницький — Знам'янка". Автобус Setra, яким керував 61-річний житель Донецької області, в'їхав у мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, 7 людей загинули та 9 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Фокус також писав, що в Україні внаслідок війни знищили понад сотню тисяч авто, розстріляні машини намагаються продати за будь-які гроші.