В Ровенской области столкнулись автобус и бензовоз: 16 человек погибли (фото, видео)

Транспортные средства после ДТП загорелись, а трассу "Киев – Чоп" на участке аварии перекрыли. Также известно о 12 пострадавших, которых пришлось госпитализировать медикам.

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В Ровенской области вечером 3 мая на трассе "Киев – Чоп" столкнулись автобус, легковой автомобиль и бензовоз. Об этом сообщила местная полиция в Facebook.

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Правоохранители подтвердили гибель 16 человек, еще 6 получили травмы. ДТП произошло возле села Сытное Дубенского района, из-за столкновения все транспортные средства загорелись.

Движение по автодороге на участке аварии полностью перекрыли. На место выехали правоохранители, спасатели и медики.

"Суспильне" со ссылкой на несколько источников в специальных службах пишет о 17 погибших и десятке травмированных.

Пока пожарные ликвидируют возгорание, участок трассы М-06 перекрыт. Объезд возможен по дорогам Т-18-12 "Немовичи — Березно — Большие Межиричи — Федоровка" и Т-03-02 "Песча — Шацк — Любомль — Владимир-Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин", проинформировал "Укравтодор".

Глава Ровенской областной военной администрации Виктор Коваль заявил о 12 пострадавших, которых доставили в больницы городов Дубно (7 человек) и Радивилова (5 человек).

На месте происшествия работали 7 бригад скорой помощи, 7 патрульных экипажей, 7 единиц техники и 44 работника ГСЧС.

Напомним, что 16 марта произошло ДТП на трассе "Кропивницкий – Знаменка". Автобус Setra, которім управлял 61-летний житель Донецкой области, въехал в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, 7 человек погибли и 9 получили травмы разной степени тяжести.

Фокус также писал, что в Украине в результате войны уничтожили более сотни тысяч авто, расстрелянные машины пытаются продать за любые деньги.