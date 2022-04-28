В Украине выставили на продажу десятки пострадавших от войны автомобилей
Владельцы изувеченных и расстрелянных автомобилей пытаются выручить за них хоть какие-то деньги. Большая часть таких авто пойдет на запчасти.
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Вследствие боевых действий в Украине уничтожены уже сотни тысяч автомобилей и огромное количество машин получили повреждения. Многие расстрелянные авто сейчас продаются – владельцы пытаются выручить за них хоть какие-то деньги. Об этом пишет ТопЖыр.
На сайтах с объявлениями появляется все больше подобных предложений. В частности, в Ирпене предлагают купить Peugeot 407 2004 года за 2000 долларов. На автомобиле видны следы от пуль, пробиты и шины. Владелец утверждает, что до войны седан был в хорошем состоянии, однако сейчас он даже не пробовал его завести, так как сел аккумулятор.
В 2000 долларов оценили и Dacia Logan 2008 года из Харькова – точнее то, что от него осталось. Судя по фото, в автомобиль попал снаряд или он пережил взрыв – половина машины превращена в груду металлолома. Ее можно разве что разобрать на запчасти.Важно
А вот Mazda 6 2007 года в Киеве – в более сносном состоянии. У нее расстреляна только задняя часть с правой стороны. Спереди хэтчбек вообще без повреждений и есть шансы восстановить его. Цена Mazda 6 – 2500 долларов.
Очевидно со временем таких объявлений будет становиться только больше, ведь многим владельцам понадобятся деньги.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появилось кладбище уничтоженных автомобилей. Обустроили его в Буче.