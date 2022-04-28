В Україні виставили на продаж десятки постраждалих від війни автомобілів

Власники понівечених і розстріляних автомобілів намагаються виручити за них хоч якісь гроші. Більшість таких авто піде на запчастини.

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Унаслідок бойових дій в Україні знищено вже сотні тисяч автомобілів, і величезна кількість машин отримала пошкодження. Багато розстріляних автомобілів зараз продаються — власники намагаються виручити за них хоч якісь гроші. Про це пише "ТопЖир".

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[ + – ] Peugeot 407 оцінили у 2000 доларів Фото: auto.ria.com

На сайтах із оголошеннями з'являється все більше подібних пропозицій. Зокрема, в Ірпені пропонують купити Peugeot 407 2004 за 2000 доларів. На автомобілі видно сліди від куль, пробиті й шини. Власник стверджує, що до війни седан був у хорошому стані, проте зараз він навіть не пробував його завести, оскільки сів акумулятор.

[ + – ] Знищений Dacia Logan годиться хіба що на запчастини Фото: auto.ria.com

У 2000 доларів оцінили і Dacia Logan 2008 з Харкова — точніше те, що від нього залишилося. Судячи з фото, в автомобіль потрапив снаряд або він пережив вибух — половина машини перетворена на купу металобрухту. Її можна хіба що розібрати на запчастини.

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А ось Mazda 6 2007 року в Києві — у більш стерпному стані. У неї розстріляна лише задня частина з правого боку. Спереду хетчбек взагалі без ушкоджень, і є шанс відновити його. Ціна Mazda 6 — 2500 доларів.

[ + – ] У Mazda 6 зрешечена кулями задня частина Фото: auto.ria.com

Очевидно, з часом таких оголошень ставатиме лише більше, адже багатьом власникам знадобляться гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився цвинтар знищених автомобілів. Облаштували його в Бучі.