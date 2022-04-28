RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто Російсько-українська війна

В Україні виставили на продаж десятки постраждалих від війни автомобілів

2906
Peugeot 407 Ірпінь, Peugeot 407, Mazda 6, Dacia Logan, розстріляні авто, продаж авто, продаж уживанихавто
Фото: auto.ria.com | В Ірпені продають розстріляний Peugeot 407

Власники понівечених і розстріляних автомобілів намагаються виручити за них хоч якісь гроші. Більшість таких авто піде на запчастини.

Унаслідок бойових дій в Україні знищено вже сотні тисяч автомобілів, і величезна кількість машин отримала пошкодження. Багато розстріляних автомобілів зараз продаються — власники намагаються виручити за них хоч якісь гроші. Про це пише "ТопЖир".

Peugeot 407 Ірпінь, Peugeot 407, Mazda 6, Dacia Logan, розстріляні авто, продаж авто, продаж уживаних авто
Peugeot 407 оцінили у 2000 доларів
Фото: auto.ria.com

На сайтах із оголошеннями з'являється все більше подібних пропозицій. Зокрема, в Ірпені пропонують купити Peugeot 407 2004 за 2000 доларів. На автомобілі видно сліди від куль, пробиті й шини. Власник стверджує, що до війни седан був у хорошому стані, проте зараз він навіть не пробував його завести, оскільки сів акумулятор.

Peugeot 407 Ірпінь, Peugeot 407, Mazda 6, Dacia Logan, розстріляні авто, продаж авто, продаж уживаних авто
Знищений Dacia Logan годиться хіба що на запчастини
Фото: auto.ria.com

У 2000 доларів оцінили і Dacia Logan 2008 з Харкова — точніше те, що від нього залишилося. Судячи з фото, в автомобіль потрапив снаряд або він пережив вибух — половина машини перетворена на купу металобрухту. Її можна хіба що розібрати на запчастини.

Важливо
Суперкари та елітні авто з України масово вивозять до Європи (фото, відео)
Суперкари та елітні авто з України масово вивозять до Європи (фото, відео)

А ось Mazda 6 2007 року в Києві — у більш стерпному стані. У неї розстріляна лише задня частина з правого боку. Спереду хетчбек взагалі без ушкоджень, і є шанс відновити його. Ціна Mazda 6 — 2500 доларів.

Peugeot 407 Ірпінь, Peugeot 407, Mazda 6, Dacia Logan, розстріляні авто, продаж авто, продаж уживані авто
У Mazda 6 зрешечена кулями задня частина
Фото: auto.ria.com

Очевидно, з часом таких оголошень ставатиме лише більше, адже багатьом власникам знадобляться гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився цвинтар знищених автомобілів. Облаштували його в Бучі.