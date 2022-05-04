26 погибших. Полиция сообщила новые подробности ДТП на трассе "Киев — Чоп" (фото)

По данным нацполиции, большинство погибших — пассажиры автобуса, который ехал в Польшу. Личности троих из них пока не установлены.

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Полицейские, спасатели, судебные эксперты завершают осмотр места ДТП, произошедшего 3 мая в Ровенской области на трассе "Киев – Чоп", и идентифицируют погибших, сообщает пресс-служба Национальной полиции. Анкетные данные трех человек пока не установлены.

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На данный момент удалось выяснить, что виновником ДТП стал водитель автомобиля "Mercedes-Benz Vito". Во время обгона он выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом. В салоне автобуса "Setra", ставшего еще одним участником происшествия, находились 34 пассажира и один водитель. Автобус направлялся в Польшу.

По данным полиции, всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса). Травмировалось 12 человек: 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза, все пассажиры — в возрасте от 17 до 69 лет. Участники ДТП — жители Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

Пресс-служба опубликовала номер телефона, по которому родные могут получить информацию об участниках аварии в полиции Ровенской области: 067 675 42 92

Движение по трассе "Киев – Чоп" полностью восстановлено.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц, открыто досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 3 мая на трассе "Киев – Чоп" столкнулись автобус, легковой автомобиль и бензовоз. Транспортные средства после ДТП загорелись, а трассу "Киев – Чоп" на участке аварии перекрыли.