Какие автомобили интересуют украинцев во время войны: ТОП-10 моделей

Украинские автолюбители стали больше интересоваться минивэнами и премиальными моделями, а вот об электромобилях забыли.

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Несмотря на войну, авторынок Украины постепенно оживает и даже возвращается к привычному ритму работы. Украинцы начали активнее интересоваться автомобилями и эксперты Института исследований авторынка изучили, какие именно модели пользуются популярностью.

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В рамках исследования была проанализирована статистика просмотров объявлений о продаже б/у авто на сайте auto.ria. Выяснилось, что украинцев сейчас интересуют преимущественно те же модели, что и в довоенное время – Volkswagen Passat и Golf, Skoda Octavia, Renault Megane и Scenic. Популярны и внедорожные Toyota и Mercedes-Benz. Впрочем, в лидеры вырвался минивэн Mercedes-Benz Vito, то есть автомобилистов интересуют практичные и вместительные модели.

[ + – ] Довоенный лидер Volkswagen Passat по-прежнему пользуется спросом Фото: Volkswagen

ТОП-10 самых популярных авто среди украинцев:

Mercedes-Benz Vito – цена: от $4700, средняя $10500 Volkswagen Passat – цена: от $3800, средняя $10500 Volkswagen Golf – цена: от $3700, средняя $6500 Skoda Octavia – цена: от $3700, средняя $7200 Toyota Land Cruiser Prado – цена: от $12500, средняя $17000 Renault Scenic – цена: от $3800, средняя $6000 Mercedes-Benz GLE – цена: от $33000, средняя $45000 Renault Megane – цена: от $3500, средняя $6500 Opel Zafira – цена: от $3900, средняя $6400 Toyota RAV4 – цена: от $7200, средняя $19600

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Также отмечается, что автомобилисты стали больше интересоваться дорогими авто вроде BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz GLE и Volkswagen Touareg. А вот электромобили сейчас не в почете, даже несмотря на дефицит топлива: самый популярный электрокар в Украине Nissan Leaf занимает только 50-е место по просмотрам объявлений.

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