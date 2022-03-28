За прискореною процедурою: Україні спростили видачу прав водія

Медична довідка для водіїв наразі не потрібна, а навчальний процес в автошколах оптимізовано.

В Україні на час воєнного стану спрощено процедуру підготовки водіїв в автошколах та отримання прав. Нові правила врегульовані постановою Кабміну №360 "Деякі питання підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного стану на території України або в окремих її місцевостях" від 25 березня 2022 року.

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Зокрема, тепер замінити права водія (або відновити втрачене посвідчення) можна без медичної довідки. Справа в тому, що її отримання в умовах воєнного стану стало проблематичним.

[ + – ] Медичні довідки для водіїв тимчасово скасовані Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Процес підготовки водіїв і складання іспитів на права зазнав таких змін:

скасовано складання іспитів із водіння на майданчиках, приймати їх будуть на дорогах загального користування (це запобігає накопиченню людей і техніки в одному місці);

скорочено терміни підготовки водіїв вантажних автомобілів (категорій С та С1) за рахунок збільшення тривалості щоденного навчання з 2 до 5 годин;

скасування теоретичного іспиту для осіб, які проходять перепідготовку з категорії В на С1, С та мають відповідний досвід керування більше 3-х років;

робочі програми та плани з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв до закінчення воєнного стану не потрібно узгоджувати із сервісними центрами МВС. Також не потрібно вносити зміни до типових програм навчання (раніше це планували зробити у квітні).

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Раніше Фокус повідомляв, що в Україні дозволили керувати вантажними авто водіям із правами категорії В (на легкові автомобілі).