По ускоренной процедуре: Украине упростили выдачу водительских прав

Медицинская справка для водителей теперь не нужна, а учебный процесс в автошколах оптимизирован.

В Украине на время военного положения упрощена процедура подготовки водителей в автошколах и получения прав. Новые правила урегулированы постановлением Кабмина №360 "Некоторые вопросы подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами в период действия военного положения на территории Украины или в отдельных ее местностях" от 25 марта 2022 года.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, теперь заменить водительские права (или восстановить утраченное удостоверение) можно без медицинской справки. Дело в том, что ее получение в условиях военного положения стало проблематичным.

[ + – ] Медицинские справки для водителей временно отменены Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Процесс подготовки водителей и сдачи экзаменов на права претерпел такие изменения:

Отменена сдача экзаменов по вождению на площадках, принимать их будут на дорогах общего пользования (это предотвращает скопление людей и техники в одном месте).

Сокращены сроки подготовки водителей грузовых автомобилей (категорий С и С1) за счет увеличения длительности ежедневного обучения с 2-до 5-ти часов

Отмена теоретического экзамена для лиц, проходящих переподготовку из категории В на С1, С и имеющих соответствующий опыт вождения более 3-х лет

Рабочие программы и планы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей до окончания военного положения не нужно согласовывать с сервисными центрами МВД. Также не нужно вносить изменения в типовые программы обучения (ранее это планировали сделать в апреле).

Важно

Злостным нарушителям ПДД начали вручать повестки в военкомат (фото)

Ранее Фокус сообщал, что в Украине разрешили управлять грузовыми авто водителям с правами категории В (на легковые автомобили).