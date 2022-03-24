Злостным нарушителям ПДД начали вручать повестки в военкомат (фото)

Патрульная полиция усиливает контроль за соблюдением ПДД в Украине. Первые нарушители уже получили повестки.

В Украине начали усиленно бороться с нарушителями ПДД, а также правил проезда блокпостов и комендантского часа. Теперь им будут вручать повестки в военкомат. Об этом написал в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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По его словам, это своеобразная "акция" от патрульных. Грубые нарушители ПДД и комендантского часа, а также граждане, которые невежливо ведут себя на блокпостах, получат дополнительный "приз".

Помимо административной ответственности в виде штрафа им будут вручать повестку и направлять на прохождение медкомиссии с дальнейшим оформлением в подразделения ВСУ. По мнению Алексея Белошицкого, агрессию во время военного положения необходимо направлять в правильное русло – на борьбу с врагом. Ряд нарушителей уже получили повестки.

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Напомним, что это не единственная новая мера наказания для нарушителей ПДД во время военного положения. Ранее была разрешена конфискация автомобилей у водителей в состоянии опьянения.

Также Фокус писал, что таможня передала армии и теробороне сотни конфискованных автомобилей.