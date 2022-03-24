Злісним порушникам ПДР почали вручати повістки у військкомат (фото)

Патрульна поліція посилює контроль за дотриманням правил дорожнього руху в Україні. Перші порушники вже отримали повістки.

В Україні почали посилено боротися з порушниками правил дорожнього руху, а також правил проїзду блокпостів і коменданської години. Тепер їм вручатимуть повістки у військкомат. Про це написав у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Із його слів, це своєрідна "акція" від патрульних. Грубі порушники ПДР і комендантської години, а також громадяни, які неввічливо поводяться на блокпостах, отримають додатковий "приз".

Крім адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, їм вручатимуть повістку та спрямовуватимуть на проходження медкомісії з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ. На думку Олексія Білошицького, агресію під час воєнного стану необхідно спрямовувати в правильне русло – на боротьбу з ворогом. Низка порушників уже отримала повістки.

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Нагадаємо, що це не єдиний новий захід покарання для порушників ПДР під час воєнного стану. Раніше було дозволено конфіскацію автомобілів у водіїв у стані сп'яніння.

Також Фокус писав, що митниця передала армії й теробороні сотні конфіскованих автомобілів.