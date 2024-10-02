Внучка Элвиса Пресли Райли Кио спела на показе Chanel (фото, видео)

Райли Кио удивила звездную публику своим выступлением на показе французского модного дома. Певица вышла на публику в эффектном наряде.

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Внучка короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Даниэль американская певица, актриса и модель Райли Кио 1 октября выступила на показе Chanel в рамках Недели моды в Париже, сообщает Daily Mail.

35-летняя звезда выглядела потрясающе в черном комбинезоне на широких бретелях с прозрачной шифоновой ​​накидкой, ниспадавшей сзади, как шлейф. Свой образ она дополнила черными босоножками с ремешками на высоких серебряных каблуках.

Райли уложила темные волосы мягкими волнами, с пробором посредине и нанесла сияющий макияж, подчеркнув глаза черной подводкой и тушью. Из украшений красавица выбрала несколько массивных серебряных цепочек с кулоном в виде птицы. Во время выступления Кио эффектно подняли в воздух на белых качелях над подиумом.

Звезда сериалов "Дэйзи Джонс" и "Шесть" удивила своим необычным выступлением звездную публику, раскачиваясь над подиумом, пока модели демонстрировали женскую коллекцию французского модного дома сезона весна-лето 2025. В этот момент первом ряду были замечены такие звезды, как Наоми Кэмпбелл и Маргарет Куэлли.

Ранее, 16 апреля, Фокус писал о том, что внучка Элвиса Пресли Райли Кио в прозрачном платье пришла на премьеру фильма. Актриса для звездного мероприятия выбрала достаточно откровенный наряд. На премьере присутствовали многие голливудские знаменитости, ключая Лили Гладстон и Хлою Гидри.