Дочь Лизы Марии Пресли впервые вышла в свет после смерти матери

Райли Кио посетила премьеру мини-сериала "Дейзи Джонс и шестерка" в Лос-Анджелесе, где сыграла главную роль.

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33-летняя американская актриса Райли Кио, дочь покойной Лизы Марии Пресли, посетила премьеру мини-сериала "Дейзи Джонс и шестерка" вместе с коллегами по картине Сьюки Уотерхаус и Камилой Морроне. Это первое появление знаменитости после внезапной смерти ее матери, пишет Daily Mail.

Перед камерами светских хроникеров она появилась черное платье с глубоким вырезом и пайетками. Образ дополняли черные длинные перчатки, пара массивных нефритово-зеленых серег в золотой оправе, а также черные атласные туфли-лодочки.

Компанию ей составил супруг Бен Смит-Петерсен. Он щеголял в черном костюме, белой рубашке и кожаных туфлях.

[ + – ] Райли с мужем Беном Смитом-Петерсеном Фото: Getty

В сериале, премьеру которого посетила звезда, она играет главную героиню по имени Дейзи. Фильм рассказывает о восхождении рок-группы "Дейзи Джонс и шестерка" на музыкальной сцене Лос-Анджелеса 70-х в их стремлении стать мировой иконой. В основу проекта положен бестселлер New York Times. Кроме Райли, в нем снимались Сьюки Уотерхаус, Камила Морроне, Сэм Клафлин, Себастьян Чакон, Джош Уотерхаус, Набия Бе и Том Райт. Премьера намечена на 3 марта на Prime Video.

В начале февраля Кио пропустила британскую премьеру фильма.

"Никто на самом деле не думал, что Райли будет на премьере и пресс-конференции, учитывая все, через что она прошла за последние недели, но ее отсутствие было заметно, поскольку ее партнеры по съемкам обсуждали сцены с участием Дейзи. Было немного странно, что ведущая актриса отсутствовала, но Камила была совершенно очаровательна во время обсуждения и поразила публику своими остроумными наблюдениями и шутками", – рассказал один из гостей лондонской премьеры.

Актриса потеряла свою мать Лизу Мари Пресли в январе, когда у той случилась остановка сердца в ее доме в Калабасасе, штат Калифорния. Из-за завещания Райли оказалась вовлеченной в противостояние со своей бабушкой Присцилой Пресли. Спор возник из-за того, что и Кио и ее брат Бенджамин были назначены попечителями имущества Лизы Мари в 2016 году, после того как Присцила много лет была единственным попечителем. Бенджамин покончил жизнь самоубийством в 2020 году, а это означает, что состояние теперь принадлежит Кио. В свою очередь Присцила оспаривает поправку 2016 года и ставит под сомнение подлинность подписей ее покойной дочери на документе.

"Райли оплакивала потерю своей матери и убита горем из-за того, что ей приходится иметь дело со спором о доверии с членом семьи", — сказал инсайдер журналистам.

Ранее Фокус писал, что одной из причин смерти Лизы Марии Пресли, которая перед смертью боялась выходить на улицу, могла стать диета. Незадолго до смерти она застраховала свою жизнь.