Дочка Лізи Марі Преслі вперше побачила світ після смерті матері

Райлі Кіо відвідала прем'єру мінісеріалу "Дейзі Джонс та шістка" у Лос-Анджелесі, де зіграла головну роль.

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33-річна американська актриса Райлі Кіо, дочка покійної Лізи Марі Преслі, відвідала прем'єру мінісеріалу "Дейзі Джонс та шістка" разом із колегами по картині Сьюкі Вотергаус та Камілою Морроне. Це перша поява знаменитості після раптової смерті її матері, пише Daily Mail.

Перед камерами світських хронікерів вона з'явилася у чорній сукні з глибоким вирізом та паєтками. Образ доповнювали чорні довгі рукавички, пара масивних нефритово-зелених сережок у золотій оправі, а також чорні атласні туфлі-човники.

Компанію їй склав чоловік Бен Сміт-Петерсен. Він хизувався в чорному костюмі, білій сорочці та шкіряних туфлях.

[ + – ] Райлі з чоловіком Беном Смітом-Петерсеном Фото: Getty

У серіалі, прем'єру на яку завітала зірка, вона грає головну героїню на ім'я Дейзі. Фільм розповідає про шлях рок-гурту "Дейзі Джонс та шістка" на музичній сцені Лос-Анджелеса 70-х у їхньому прагненні стати світовою іконою. В основу проєкту покладено бестселер New York Times. Окрім Райлі, у ньому знімалися Сьюкі Вотергаус, Каміла Морроне, Сем Клафлін, Себастьян Чакон, Джош Вотергаус, Набія Бі та Том Райт. Прем'єра запланована на 3 березня на Prime Video.

На початку лютого Кіо пропустила британську прем'єру фільму.

"Ніхто насправді не думав, що Райлі буде на прем'єрі та пресконференції, враховуючи все, через що вона пройшла за останні тижні, але її відсутність була помітною, оскільки її партнери зі зйомок обговорювали сцени за участі Дейзі. Було трохи дивно, що провідна актриса була відсутня, але Каміла була абсолютно чарівною під час обговорення і вразила публіку своїми дотепними спостереженнями та жартами", – розповів один із гостей лондонської прем'єри.

Акторка втратила свою матір Лізу Марі Преслі в січні, коли у неї була зупинка серця в її будинку в Калабасасі, штат Каліфорнія. Через заповіт Райлі виявилася залученою до протистояння зі своєю бабусею Прісцилою Преслі. Суперечка виникла через те, що Кіо та її брату Бенджаміну було довірено майно Лізи Марі у 2016 році, після того як Прісцила багато років була єдиною довірениою особою. Бенджамін наклав на себе руки в 2020 році, а це означає, що спадок тепер належить Кіо. Зі свого боку, Прісцила оскаржує призначення 2016 року і ставить під сумнів справжність підписів її покійної дочки на документі.

"Райлі оплакувала втрату своєї матері та вбита горем через те, що їй доводиться мати справу зі суперечкою про довіру з членом родини", — сказав інсайдер журналістам.

Раніше Фокус писав, що однією з причин смерті Лізи Марі Преслі, яка перед смертю боялася виходити на вулицю, могла стати дієта. Незадовго до смерті вона підстрахувала своє життя.