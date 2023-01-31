Лізу Марі Преслі вбила дієта, — ЗМІ

У день смерті співачки їй болів живіт, про що розповіли очевидці.

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Єдину доньку Елвіса Преслі, американську співачку Лізу Марі Преслі вбила дієта. Про це пише TMZ.

Повідомляється, що знаменитість перед смертю якраз обрала дуже небезпечну дієту, адже хотіла схуднути до церемонії нагородження премією "Золотий глобус-2023".

"За 2 місяці до "Золотого глобуса" Ліза Марі зробила пластичну операцію і почала приймати ліки для схуднення. Нам сказали, що вона втратила від 40 до 50 фунтів (від 18 до майже 23 кг, — ред) за 6 тижнів", — розповідають інсайдери.

[ + – ] Ліза Марі Преслі Фото: Getty Images

Зокрема відомо, що перед смертю 54-річна Ліза Марі Преслі оформила поліс страхування життя на кілька мільйонів доларів, які тепер ділитимуть її три доньки.

12 січня 2023, у день смерті єдиної дитини Елвіса Преслі, їй болів живіт, про що розповідають очевидці. Покійна зірка сиділа на екстремальній дієті та приймала спеціальні засоби, що полегшували біль.

Офіційно причина смерті Лізи Марі Преслі не називається. Розслідування може затягнутися на місяці. Проте, судячи з останніх оприлюднених подробиць, причиною смерті знаменитості можуть стати важкі ліки.

Співачку поховали у Грейсленді — знаменитому маєтку її зіркового батька.

Нагадаємо, що відомо про покійну Лізу Марі Преслі та її творче й особисте життя.

Також Фокус писав про поліс страхування життя Лізи Марі Преслі.