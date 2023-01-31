Лизу Мари Пресли убила диета, — СМИ

В день смерти певицы у нее болел живот, о чем рассказали очевидцы.

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Единственную дочь Элвиса Пресли, американскую певицу Лизу Мари Пресли, убила диета. Об этом пишет TMZ.

Сообщается, что знаменитость перед смертью как раз избрала очень опасную диету, потому что хотела похудеть к церемонии награждения премией "Золотой глобус-2023".

"За 2 месяца до "Золотого глобуса" Лиза Мари сделала пластическую операцию и начала принимать лекарства для похудения. Нам сказали, что она потеряла от 40 до 50 фунтов (от 18 до почти 23 кг, — ред.) за 6 недель", — рассказывают инсайдеры.

[ + – ] Лиза Мари Пресли Фото: Getty Images

В частности, известно, что перед смертью 54-летняя Лиза Мари Пресли оформила полис страхования жизни на несколько миллионов долларов, которые теперь будут делить ее три дочери.

12 января 2023 года, в день смерти единственного ребенка Элвиса Пресли, ей болел живот, о чем рассказывают очевидцы. Покойная звезда сидела на экстремальной диете и принимала специальные средства, облегчавшие боль.

Официально причина смерти Лизы Мари Пресли не называется. Расследование может затянуться на месяца. Однако, судя по последним обнародованным подробностям, причиной смерти знаменитости могут стать лекарства.

Певицу похоронили в Грейсленде — знаменитом имении ее звездного отца.

Напомним, что известно о покойной Лизе Мари Пресли и ее творческой и личной жизни.

Также Фокус писал о полисе страхования жизни Лизы Мари Пресли.