Онука Елвіса Преслі Райлі Кіо заспівала на показі Chanel (фото, відео)

Райлі Кіо здивувала зіркову публіку своїм виступом на показі французького модного дому. Співачка вийшла на публіку в ефектному вбранні.

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Онука короля рок-н-ролу Елвіса Преслі, американська співачка, акторка і модель Райлі Кіо 1 жовтня виступила на показі Chanel у межах Тижня моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.

35-річна зірка мала разючий вигляд у чорному комбінезоні на широких бретелях з прозорою шифоновою накидкою, що спадала ззаду, як шлейф. Свій образ вона доповнила чорними босоніжками з ремінцями на високих срібних підборах.

Райлі уклала темне волосся м'якими хвилями з проділом посередині і нанесла сяючий макіяж, підкресливши очі чорною підводкою і тушшю. З прикрас красуня обрала кілька масивних срібних ланцюжків з кулоном у вигляді птаха. Під час виступу Кіо ефектно підняли в повітря на білій гойдалці над подіумом.

Зірка серіалів "Дейзі Джонс" і "Шість" здивувала своїм незвичайним виступом зоряну публіку, розгойдуючись над подіумом, поки моделі демонстрували жіночу колекцію французького модного дому сезону весна–літо 2025. У цей момент у першому ряду були помічені такі зірки, як Наомі Кемпбелл і Маргарет Кволлі.

Раніше, 16 квітня, Фокус писав про те, що внучка Елвіса Преслі Райлі Кіо в прозорій сукні прийшла на прем'єру фільму. Акторка для зіркового заходу вибрала досить відверте вбрання. На прем'єрі були присутні багато голлівудських знаменитостей, включно із Лілі Гладстон і Хлоєю Гідрі.