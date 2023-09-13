Розваги давнини. В польському замку під час розкопок виявили 500-річний артефакт (фото)

Під час археологічних досліджень замку у Цмелюві, розташованому в Свентокшиському воєводстві Польщі, знайшли настільну гру, викарбувану на плиті з пісковику. Вона датується 16-м століттям.

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Знайдена плита з пісковику завдовжки близько 32 сантиметрів і різної товщини, від 6 до 12 сантиметрів, слугувала полем для настільної гри, пише Arkeonews.

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Походження цієї загадкової розваги залишається оповите таємницею. Томаш Ольшацький, археолог, який вияви артефакт, припускає, що її могли зробити будівельники, які у вільні хвилини шукали собі розваг у вигляді азартних ігор. Або ж це могла бути справа рук дітей чи слуг у більш пізній час.

Сама гра називалася "Млин" - стратегічна настільна гра, яка, як вважається, має давні витоки Фото: Tomasz Olszacki

Ця давня розвага нагадує стратегічну настільну гру, відому як "Млин". Вона була популярна як у Середньовічній Європі, так і у Київській Русі. Була також відома як "Дев'ять чоловіків, що танцюють".

Приклади подібних ігрових дощок задокументовані переважно в середньовічній Англії, хоча їх також знаходили в межах замків в Італії та замках хрестоносців. Ольшацький посилається на схожу знахідку в парафіяльному костелі Ополя 13-го століття, де також виявлено зображення гральної дошки.

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Це відкриття — лише остання глава в багатовіковій історії замку в Цмелюві. Зведений між 1519 і 1531 роками за наказом місцевого шляхтича Кшиштофа Шидовецького, замок пережив буремні події Шведського потопу, неодноразово переходячи з рук в руки.

На початку 19 століття більшу частину замку переобладнали під пивоварню, згодом, у 1905 році, перетворена на лазню, а в 1944 році — на німецький військовий госпіталь. Придбаний приватною особою у 2009 році, він занепав до стану занепаду, перш ніж його знову придбав у 2022 році бізнесмен з Гданська.

Раніше Фокус писав про єдину у своєму роді дошку для настільної гри, їй понад 2 тис. років.

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