Археологічна загадка. Сфери віком 1,4 млн років створені ще до появи людей: хто їх зробив

На території археологічної пам'ятки Убейдія вчені розкопали близько 150 сферичних об'єктів, виготовлених із вапняку.

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Загадкова природа цих вапнякових сфероїдів викликала широку дискусію в археологічній спільноті. Головне питання полягає в тому, чи були ці об'єкти побічними продуктами геологічних процесів, чи свідомими творіннями наших давніх предків, що натякають на складний рівень технологій, пише IFLScience.

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Нещодавнє дослідження, проведене археологами з Єврейського університету в Єрусалимі, дозволило розгадати цю таємницю за допомогою передових методів 3D-аналізу. Результати дослідження вказують на те, що до їхнього створення доклала руку людина.

Зокрема, замість того, щоб стати гладкішими під час свого формування, як можна було б очікувати від впливу води, вони стали помітно більш сферичними — що, як правило, потребує впливу людини.

Проте призначення цих сфероїдів досі невідоме.

"На жаль, досі незрозуміло, для чого могли використовувати сфероїди. Звуження їхньої функціональності потребуватиме набагато більше роботи", — коментує Антуан Мюллер, провідний автор дослідження з Лабораторії комп'ютерної археології Єврейського університету в Єрусалимі.

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Безсумнівним залишається те, що Homo sapiens не виготовляв ці предмети. Наш вид з'явився лише 300 000 років тому, тому ці артефакти створені за 1 млн років до нашого існування. Доісторична стоянка Убейдія, де знайшли ці сфероїди, свідчить про те, що її населяли Homo erectus близько 1,5 мільйона років тому, під час однієї з перших міграцій з Африки.

Хоча мозок Homo erectus був порівняно меншим, ніж у сучасної людини, вони демонстрували неабиякі когнітивні здібності та технологічну досконалість. Вони вправно виготовляли знаряддя праці і, як вважається, були одними з перших, хто навчився використовувати вогонь.

Дехто навіть припускає, що вони спілкувалися за допомогою мови або протомови. Однак створення цих вапнякових сфероїдів кидає виклик нашому сучасному розумінню їхніх когнітивних здібностей та технологічних досягнень.

Раніше Фокус писав про незвичайну знахідку. Археологи виявили мозок та шкіру людей з бронзового віку.