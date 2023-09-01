Зникли 99% людства. Майже мільйон років тому наші предки ледь не вимерли повністю: що сталося

Згідно з останніми дослідженнями, приблизно 900 000 років тому людська популяція балансувала на межі вимирання, скоротившись до 1280 осіб.

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Науковці зі Східнокитайського педагогічного університету провели комплексне дослідження, використовуючи нову модель, призначену для ретельного вивчення сучасних генетичних ліній, щоб отримати уявлення про чисельність популяції предків. У своєму аналізі вони детально вивчили генетичний матеріал 3 154 сучасних людей, включаючи як африканські, так і неафриканські популяції, пише Daily Mail.

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Результати їхнього дослідження свідчать про те, що приблизно 900 000 років тому вижили лише 1 280 осіб, і ця ситуація зберігалася протягом 117 000 років. Вчені підрахували, що майже 99 відсотків населення померли на самому початку похолодання.

Команда зі Східнокитайського педагогічного університету розробила модель, яка може розглядати сучасні генетичні лінії та використовувати їх для оцінки чисельності популяції в минулому Фото: Science

Це вимирання збіглося з періодом значних кліматичних змін, позначених тривалим зледенінням, різким падінням температури морської поверхні і періодами посухи. Ці зміни прискорили вимирання інших видів, які могли слугувати джерелом їжі. Вважається, що цей складний період в історії людства збігається з існуванням нашого останнього спільного предка з неандертальцями, а також ще одного вимерлого виду людей — денисівців.

Старша авторка дослідження І-Сюань Пан зауважила: "Це викликає багато запитань, наприклад про місця, де жили ці люди, як вони подолали катастрофічні кліматичні зміни та чи природний відбір під час похолодання прискорив еволюцію людського мозку".

Коментарі британських експертів у галузі еволюції людини Ніка Ештона та Кріса Стрінгера посилюють серйозність цих висновків. Вони стверджують, що дослідження вказує на серйозний демографічний голод, який охопив наших предків приблизно 930 000 років тому і тривав майже 120 000 років.

Раніше Фокус писав про унікальне неолітичне поселення, яке виявили у Франції. Науковці стверджують, що аналога по всій Європі не знайти.