Исчезли 99% человечества. Почти миллион лет назад наши предки едва не вымерли полностью: что произошло

Согласно последним исследованиям, примерно 900 000 лет назад человеческая популяция балансировала на грани вымирания, сократившись до 1280 человек.

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Ученые из Восточнокитайского педагогического университета провели комплексное исследование, используя новую модель, предназначенную для тщательного изучения современных генетических линий, чтобы получить представление о численности популяции предков. В своем анализе они детально изучили генетический материал 3 154 современных людей, включая как африканские, так и неафриканские популяции, пишет Daily Mail.

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Результаты их исследования свидетельствуют о том, что примерно 900 000 лет назад выжили лишь 1 280 человек, и эта ситуация сохранялась в течение 117 000 лет. Ученые подсчитали, что почти 99 процентов населения умерли в самом начале похолодания.

Команда из Восточнокитайского педагогического университета разработала модель, которая может рассматривать современные генетические линии и использовать их для оценки численности популяции в прошлом Фото: Science

Это вымирание совпало с периодом значительных климатических изменений, обозначенных длительным оледенением, резким падением температуры морской поверхности и периодами засухи. Эти изменения ускорили вымирание других видов, которые могли служить источником пищи. Считается, что этот сложный период в истории человечества совпадает с существованием нашего последнего общего предка с неандертальцами, а также еще одного вымершего вида людей — денисовцев.

Старший автор исследования И-Сюань Пан отметила: "Это вызывает много вопросов, например о местах, где жили эти люди, как они преодолели катастрофические климатические изменения и вызвал ли естественный отбор во время похолодания ускорил эволюцию человеческого мозга".

Комментарии британских экспертов в области эволюции человека Ника Эштона и Криса Стрингера усиливают серьезность этих выводов. Они утверждают, что исследование указывает на серьезный демографический голод, который охватил наших предков примерно 930 000 лет назад и продолжался почти 120 000 лет.

Ранее Фокус писал об уникальном неолитическом поселении, которое обнаружили во Франции. Ученые утверждают, что аналога по всей Европе не найти.