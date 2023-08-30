Не найти аналога по всей Европе. Археологи обнаружили уникальное неолитическое поселение во Франции

На этом месте уже обнаружено 15 крупных кремневых карьеров, которые занимают площадь 450 гектаров. Кроме того, открыто 135 подземных помещений, известных как гипогеи.

Related video

Через полтора века после первой находки остатков кремня в этой местности появляется важное открытие о сложной социальной структуре этого поселения. Этот археологический прорыв приветствуется как последний фрагмент, необходимый для завершения полного описания истории, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Теперь мы нашли недостающий компонент этой сложной головоломки", — заявил Реми Мартино, исследователь из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), который руководил командой, нашедшей поселение.

Здесь также обнаружено 15 крупных кремневых карьеров, которые занимают площадь 450 гектаров. Кроме того, археологи открыли 135 подземных помещений, известных как гипогеи.

Со времени первого обнаружения кремневых артефактов сто пятьдесят лет назад на этом месте также нашли пять проходов, перекрытых мегалитами, десять орудий труда, предназначенных для шлифовки топоров, а также доказательства обрабатываемых полей, выращенных с помощью контролируемых методов обжига.

Мартино утверждает, что эта находка открывает эпохальный прогресс в понимании экономической, общественной и территориальной структуры эпохи неолита. Он отметил чрезвычайный характер этого открытия, отметив отсутствие подобной находки во всей Европе.

Открытие этого поселения стало возможным благодаря обнаружению траншеи, вырытой для установки оборонительного частокола. Расположенное в пределах муниципалитета Валь-де-Маре, примерно в 136 километрах от Парижа, доисторическое укрепление окружало холм, охватывая, по оценкам археологов, площадь в один гектар.

Они привели к раскопкам сооружения в стиле апсиды, прилегавшей к раскидистой мусорной яме диаметром около 20 метров, а также к нескольким колодцам. Мартино охарактеризовал объект как тщательно структурированный во всей его полноте.

Среди найденных артефактов есть миниатюрный овальный предмет, изготовленный из перламутра — действительно выдающийся образец, по оценке Мартино. Предмет имеет два отверстия в центре и, вероятно, является предшественником современной пуговицы. Его происхождение можно проследить в промежутке между 3400 и 3300 годами назад.

Хорошо сохранившееся состояние этих находок подпитывает оптимизм исследователей, которые ожидают, что будущие раскопки потенциально могут выявить сравнительно нетронутую картину этого места.

Ряд этих последовательных открытий является кульминацией двадцатилетней исследовательской инициативы, возглавляемой CNRS.

Ранее Фокус писал о древнем драконе из ракушек. Находка раскрывает секреты неолитической культуры Хуншань.