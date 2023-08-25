Древний дракон из ракушек. Находка раскрывает секреты неолитической культуры Хуншань

Эта новая находка более древняя, чем знаменитый нефритовый дракон неолитической культуры Хуншань, характеризующийся своим характерным С-образным дизайном.

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Недавно археологи обнаружили в городе Чифэн, расположенном на севере Китая, фигурку, напоминающую дракона, тщательно изготовленную из раковин мидий. Значение этого открытия заключается в том, что оно заполняет пробел в научном осмыслении мотива дракона на начальных этапах развития культуры Хуншань, пишет Global Times.

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Среди исследователей этой находки утверждают, что она является важным шагом вперед в распознании культурного и символического гобелена региона. Изящная мозаика дракона, имеющая скромную длину примерно 20 сантиметров, является композиционным произведением, гениально изготовленным из мириад раковин мидий, которые сходятся, чтобы сформировать его черепные, телесные и хвостовые сегменты.

Согласно окружающей обстановке, раскопанные артефакты находились недалеко от остатков двух глиняных сосудов, характерных для материального наследия культуры Хуншань. В то же время артефакты демонстрируют признаки, характерные для этой культурной среды.

Заметно отличаясь от своего предшественника, С-образного нефритового дракона, эмблемы культуры Хуншань, изображение раковины мидии отличается мастерством исполнения и стилистическим оформлением. Очевидна особая утончённость, порождающая подобие реализма, который пронизывает изображение мельчайших элементов, таких как зубной ряд, извилистое продолжение хвоста и другие тонкости скульптуры.

Отходя от традиционного С-образного архетипа, характеризующегося свернутым телом, нынешнее воплощение определяет альтернативную фигуру с ее широким и развернутым изображением.

Интерпретации археологов сходятся во мнении, что встречающиеся до сих пор нефритовые артефакты, символические для культуры Хуншань, вероятно, были предназначены для почитаемых мест, таких как освященные сооружения или церемониальные площадки с повышенным статусом.

В противоположность этому, дракон, найденный во время недавних исследований, может служить свидетельством духовных взглядов, которые вдохновляли жителей скромных жилищ.

Культура Хуншань, устойчивый рубеж эпохи неолита, наложила свой культурный отпечаток на бассейн реки Ляо в северо-восточном Китае. Географические границы памятников Хуншаня охватывают огромные пространства от региона Внутренняя Монголия до Ляонина, охватывая временной континуум примерно от 4700 до 2900 года до н.э.

Характерной чертой, отличающей эту культуру, является ее искусное лапидарное искусство, с резным нефритом, символизирующим ее художественное наследие.

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